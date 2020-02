Indiana Jones 5: Harrison Ford felice di tornare nel ruolo

Kathleen Kennedy ha confermato a BBC News che Indiana Jones 5 sarà un sequel e non un reboot. Inoltre è arrivata la conferma che il grande protagonista sarà ancora una volta Harrison Ford. Quest’ultimo si è detto entusiasta di rivestire il ruolo. Queste le parole: “Nessuno sarà Indiana Jones”. Per poi aggiungere: “Non capisci? Sono Indiana Jones. Quando me ne andrò io, se ne andrà anche lui. È facile”. David Koepp sta lavorando alla sceneggiatura del film. Spielberg dirigerà e Ford tornerà al suo ruolo iconico di archeologo e avventuriero. Indiana Jones 5 era originariamente previsto per il rilascio nel maggio 2020. Poi è stato rinviato al 10 luglio 2021.

Indiana Jones e lo slancio alla carriera di Ford



Alla fine degli anni 2000 la carriera di Harrison Ford riceve nuovo impulso dal successo di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, quarto capitolo della serie di Spielberg e Lucas. Nel 2011 affianca Daniel Craig in Cowboys & Aliens. Tornato fra gli attori più richiesti di Hollywood, nel solo 2013 appare nel biopic 42, interpretando poi il potente magnate Jock ne Il potere dei soldi, e infine il colonnello Graff nel fantasy Ender’s Game. Ford ha ricevuto l’unica candidatura all’Oscar per il miglior attore per Witness – Il testimone nel 1986, oltre a quattro nomination ai Golden Globe e una ai Premi BAFTA.

La serie di Indiana Jones, basata sulle avventure dell’immaginario archeologo, è iniziata nel 1981 con la distribuzione del film I predatori dell’arca perduta. Un prequel intitolato Indiana Jones e il tempio maledetto è uscito nel 1984 mentre il sequel Indiana Jones e l’ultima crociata nel 1989. Nel 1992 iniziarono ad essere trasmesse in televisione Le avventure del giovane Indiana Jones. Un quarto film, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è uscito nei cinema nel 2008. La serie è stata ideata da George Lucas (anche creatore di Guerre stellari) e i film sono stati tutti diretti da Steven Spielberg con Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones.