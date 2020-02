Indiana Jones 5 non sarà un reboot, ma un vero sequel

In occasione di una recente intervista rilasciata dopo aver ricevuto il Bafta Fellowship Award, Kathleen Kennedy è tornata a parlare di Indiana Jones 5. Lo show sarà un vero e proprio sequel e vedrà il ritorno di Harrison Ford. La boss di Lucasfilm ha risposto alle domande della BBC e ha ammesso: “Stiamo lavorando sodo per sistemare la sceneggiatura ma una volta fatto questo saremo pronti per partire”. Sul protagonista: “Sì, Harrison Ford è coinvolto e no, non si tratta di un reboot ma di una continuazione. E lui non vede l’ora!”. Online, ad agosto dello scorso anno, era emerso che le riprese del film dovrebbero partire a Londra il prossimo aprile.

Harrison Ford tornerà a vestire i panni del protagonista

Indiana Jones 5 vedrà dunque tornare Steven Spielberg e il leggendario protagonista, Harrison Ford. I veterani del franchise, Kathleen Kennedy e Frank Marshall, si occuperanno della produzione. A firmare la sceneggiatura sarà Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan. Alan Horn, Presidente dei Walt Disney Studios, aveva dichiarato: “Indiana Jones è uno dei più grandi eroi della storia del cinema”. Per poi aggiunere: “È raro avere una tale perfetta combinazione di regista, produttori, attore e personaggi e noi non potevamo essere più eccitati di avere quest’altra avventura con Harrison e Steven”.

Henry Walton Jones, Jr., meglio noto come Indiana Jones, è un personaggio cinematografico ideato da George Lucas, un archeologo protagonista di una serie di quattro film d’avventura scritti da Lucas e diretti da Steven Spielberg e di una serie televisiva. Il suo ruolo è stato interpretato sul grande schermo dall’attore statunitense Harrison Ford. Il personaggio non ha superpoteri, in quanto essere umano. Tuttavia Indiana Jones è fisicamente un individuo atletico e un ottimo acrobata, in quanto ha resistenza e agilità superiori alla media. È anche dotato di una straordinaria prontezza di riflessi.