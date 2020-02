Birds of Prey: prima del film il fumetto

Il prossimo 6 febbraio sarà ufficialmente nella sale Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), il nuovo (atteso) film a marchio DC Comics. Dopo Suicide Squad ritorna la coralità dell’antieroismo votato alla giustizia, con le interpreti stavolta tutte al femminile. Prendendo a piene mani dalle parole di Harley Quinn nella sinossi ufficiale, le protagoniste “una poliziotta, un uccello canterino, una psicopatica e una principessa mafiosa” incroceranno le loro strade per affrontare Roman Sionis, Maschera Nera, e il suo zelante braccio destro, Victor Zsasz, il tutto diretto dall’occhio e dalle mani di Cathy Yan.

Prima del film il fumetto

Sempre partendo dalla centralità della principessa pagliaccio, la nuova pellicola introduce nuovi personaggi dell’universo DC Comics. Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya sono pronte. Dal passaggio alla carta al grande schermo però, il medium cambia e le dinamiche anche. La storia si alleggerisce, concentrando i nodi fondamentali di anni in poche ore, i personaggi si scaricano di quella profondità cartacea che li ha sempre connotati, acquistandone una nuova, più scenica. È inevitabile pensare al prima per poi iniziare ad analizzare il dopo. E così, prima del film abbiamo il fumetto.

Birds of Prey, un fumetto al femminile

Birds of Prey nasce come testata editoriale ufficialmente nel 1996, creata da Jordan B. Gorfinkel e Chuck Dixon. Quella che agli inizi era stata pensata come una miniserie sulle avventure di Barbara Gordon (nei panni di Oracle) e Dinah Lance (Black Canary) acquisirà fama e luci della ribalta nel 2003, con l’intervento di Gail Simone come sceneggiatrice. Sarà lei ad aggiungere al duo Cacciatrice e darà un’impronta stilistica importante per la serie. Continuando nel tempo si susseguiranno diversi personaggi, che si uniranno al gruppo o che collaboreranno a chiamata, tra cui Lady Blackhawk, Catwoman, Hawkgirl, o Hawk. Anche la location della serie cambierà. Il gruppo inizialmente aveva infatti la sua sede a Gotham City e in seguito a Metropolis, per poi spostarsi definitivamente a Platinum Flats, in California, la nuova località introdotta in Birds of Prey nel 2008.

La cancellazione e il rilancio illusorio

A succedere al lascito della Simone (partita verso Wonder Woman) sono Sean McKeever e Tony Bedard, che riescono nell’impresa di mantenere la serie su livelli godibili e creativi, con tocchi di stile ragguardevoli. Nel febbraio 2009 però la DC Comics riorganizza le testate succursali di Batman e nel mirino finisce anche Birds of Prey. Viene cancellata. Circa un anno dopo Gail Simone ritorna a scrivere la serie (affiancata alle matite da Ed Benes). Introduce come membri fissi Hawk e Dove. A seguito dell’ennesimo rilancio DC, stavolta a causa di Flashpoint, la serie si avvia verso una nuova chiusura. Con New 52 però si riaprono le danze, introducendo Poison Ivy prima e Katana poi, come parte ufficiale del team. Barbara Gordon torna a vestire i panni di Batgirl, con le sue gambe di nuovo al 100%. Infine, con DC Rebirth (2016) la continuity viene ristabilita e Birds of Prey ricompare nel titolo della testata di Batgirl. Stavolta il gruppo è formato da Barbara Gordon, Black Canary e Cacciatrice unite, all’inizio, per dare la caccia ad un falso Oracolo. Il trio originario è tornato.

Birds of Prey, e Harley Quinn?

La grande assenza di Oracle nei trailer del film vedono le teorie suggerire che il ruolo di leader del super gruppo andrà alla ex-fidanzata del pagliaccio del crimine. D’altronde le dinamiche sono destinate a cambiare, ma non lo spirito che le muove. Le storie fumettistiche e le immagini passate sono accattivanti, bisognerà vedere se cambiando la formula, miscelando i nuovi ingredienti (ad alto tasso di quote rosa stavolta) e prendendo corsi diversi, gli sviluppi saranno gli stessi. Non rimane che andare al cinema a scoprirlo, e poi approfondirlo su carta con calma.