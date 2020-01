L’interprete di Chewbacca accoglie Jason Momoa tra gli Wookiee

Chi non ha provato almeno una volta a imitare il caratteristico linguaggio degli Wookiee, quei curiosi versi emessi da Chewbacca, uno dei più amati eroi della lunga saga di Star Wars? Ovviamente, uno dei grandi esperti in materia è Joonas Suotamo, che ha interpretato il personaggio negli ultimi film. Proprio lui ha pubblicato un video in queste ultime ore, in cui lo si vede alle prese con le imitazioni di Chewbacca con il roccioso Jason Momoa.

I due attori si sono recentemente incontrati e hanno girato questa breve clip. Si può vedere come il più esperto Suotamo sia decisamente migliore del riprodurre i suoni del Wookiee, ma piano piano anche Momoa ci prende la mano lungo la clip. Potete vedere il post dell’attore qui di seguito:

A throwback to hanging out with Jason Momoa and practicing our #Chewbacca roars. Jason is already known for playing Aquaman, Khal Drago, and Ronon Dex, but with his natural roaring skills he's welcome to join my Wookiee family any time! #ChewiesFriends pic.twitter.com/asU8UraLpL

— Joonas Suotamo (@JoonasSuotamo) January 12, 2020