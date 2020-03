IoLoFaccioACasa, tante attività con tanti Influencer

In questo particolare momento che stiamo vivendo, gli influencer rappresentano uno dei veicoli di maggiore diffusione delle campagne di sensibilizzazione diffuse dal governo e dagli organi locali per rispondere all’emergenza sanitaria in atto, grazie alla loro capacità di raggiungere in maniera rapida, coinvolgente ed incisiva le diverse fasce della popolazione.

È proprio sulla loro creatività che ruota l’hashtag #IoLoFaccioACasa, un’iniziativa inclusiva e solidale che prende vita grazie all’industry dell’Influencer Marketing e dei Talent che ha voluto coinvolgere un vasto gruppo di influencer chiedendo loro di creare alcuni contenuti di intrattenimento, raggiungibili semplicemente digitando un hashtag.

#IoLoFaccioACasa, challenge e passioni condivise per restare uniti e rispettare le regole

La campagna on-line vuole supportare l’invito alla popolazione italiana a restare a casa, rivedere le proprie abitudini sociali, riscoprire la capacità di saper vivere, divertirsi, lavorare, studiare, coltivare le proprie passioni o scoprirne di nuove all’interno delle mura domestiche e condividere con gli altri il proprio tempo, anche attraverso challenge.

Un vero e proprio palinsesto di attività quotidiane che i creator hanno iniziato a pubblicare sul proprio profilo seguito dall’hashtag #IoLoFaccioACasa.

La campagna è partita il 13 marzo e si sviluppa in diverse fasi: la prima riguarda il lancio dell’iniziativa con l’apertura del profilo Instagram @IoLoFaccioACasa e la Pagina Facebook volti a presentare l’iniziativa e annunciare il palinsesto degli appuntamenti. Durante questa fase, i creator coinvolti racconteranno sui propri profili lo spirito di #IoLoFaccioACasa e annunceranno gli appuntamenti programmati utilizzando l’hashtag ufficiale e rimandando ai propri profili social.

La seconda fase è incentrata sullo sviluppo del palinsesto e la creazione di contenuti per l’intrattenimento a casa attraverso iniziative domestiche. ll palinsesto è suddiviso per temi generali che possono essere di ispirazione per attività social, da svolgere con i propri follower. Sono inoltre previste attivazioni di sfide per incrementare la socialità.

Per mantenere l’originalità e la creatività dell’iniziativaal top, vengono messi a disposizione dei creator filtri realizzati ad hoc, e per ogni attività prevista nel proprio palinsesto, sarà possibile aggiungere un ashtag definito per ogni attività, mantenendo la struttura #ioXXXacasa. Per esempio #IoMiAllenoACasa, #IoMiDivertoACasa etc.

L’iniziativa vede la partecipazione di grandi e piccole realtà della comunicazione, nazionali ed internazionali, coinvolte tutte in ruoli differenti nelle attività di influencer marketing: agenzie di influencer marketing, talent agency, agenzie media e ovviamente social influencer e digital creator che si stanno facendo carico nelle ultime ore di una importante ‘chiamata alle armi’. Promotori dell’iniziativa Buzzoole, Flu, FUSE e OpenBox, Social Flow, cui si aggiungono le agenzie media di Omnicom Media Group con le sigle OMD, PHD, Hearts&Science e [email protected] e di WPP con la media holding GroupM e le sue agenzie Mindshare, MediaCom, Wavemaker; oltre agli istituti di ricerca Ipsos e Nielsen e le associazioni Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, Osservatorio Influencer Marketing, OBE Osservatorio Branded Entertainment.

Partecipano al progetto 2MuchTV, Alex Pacifico Management, Arkadia, CalciatoriSerieA, Clan, Divimove, Generation Warriors, Golden Sabre Agency, Grumble, House Of Talent, Icona Production, Koniqa, Mentre Reliving Stories, Newtopia, Non c’è Problema, One Shot Agency, R.e.d. Carpet, Sport Dots, Space Sports, Studio 71, The One Celebrity, TheStylePusher, Twentyfourseven, Venice Mesh, Vidoser, Wannabe, YourMood, ZooCom.

Con #IoLoFaccioACasa si vuole dare un supporto ad amplificare gli inviti degli enti istituzionali a seguire le norme, per creare un senso di responsabilità diffusa, perché restare a casa non è mai stato così necessario. Tutte le aziende e tutti i creator coinvolti daranno il proprio contributo gratuitamente.

Di seguito solo alcuni dei primi nomi di coloro che hanno aderito all’iniziativa: tra i calciatori Leonardo Pavoletti, Roberto Gagliardini, Mattia Perin, Lorenzo Tonelli, Luca Ceppitelli, Demetrio Albertini, Manuel Pasqual, Stefano Sorrentino; tra gli sportivi Valentina Vignali, Maurizia Cacciatori, Veronica Angeloni, Mia Bellucci, Pietro Aradori, Viviana Bottaro, Enrico Berré; tra gli attori Paolo Ruffini, Giorgia Gianetiempo, Luca Turco, Pinuccio, Edoardo Mecca; Benedetta Mazza; tra i personaggi televisivi Ignazio Moser, Francesca Rocco, Cecilia Capriotti, Katia Pedrotti, Serena Garitta, Giordano Mazzocchi, Marika Ferrarelli, Andrea del Corso, Sonia Lorenzini; tra gli influencer e gli youtuber Ludovica Valli, Luca Vezil, Nilufar Addati, Giulia Latini, lokk1, Natalia Paragoni, The Coniugi, Nicole Vergani, e le community Insanity Page e TML. E sono solo i primi della lista.