Jack Black doppierà Claptrap nel film di Borderlands

Secondo il portale Deadline, Jack Black interpreterà uno dei personaggi del film di Borderlands, ovvero Claptrap. Parliamo del robot presente fin dai primi minuti di gioco con una personalità molto particolare. La regista del film Eli Roth ha commentato il nuovo ingresso nel cast: “Sono così entusiasta di lavorare nuovamente con Jack, anche se questa volta in cabina di registrazione (l’attore, infatti, sarà la voce del personaggio, probabilmente creato in CGI, essendo non umano)”. Per poi aggiungere: “Claptrap è il personaggio più divertente del gioco e Jack è perfetto per portarlo sul grande schermo”.

Eli Roth commenta l’ingaggio di Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis è l’ultima grande attrice a unirsi all’adattamento cinematografico di Borderlands. Nel film, Tannis è descritta come “un’archeologa di Pandora che potrebbe avere la chiave per trovare la cripta, ma con una complicata storia con Lilith che non aiuterà”. Eli Roth ha commentato con le seguenti parole l’ingaggio di Jamie Lee Curtis in Borderlands: “Sono entusiasta del fatto che possa conferire il suo umorismo, il suo calore e il suo splendore al ruolo di Tannis”.

Pochi giorni fa Eli Roth ha commentato anche l’ingresso nel cast di Kevin Hart: “Sono entusiasta di lavorare con Kevin”, ha detto. “Borderlands è un tipo diverso di ruolo per lui e siamo entusiasti di far conoscere al pubblico un lato di Kevin che non hanno mai visto prima. Diventerà un fantastico Roland”.

Nathan Kahane, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha aggiunto: “Kevin è stato autore di alcuni dei più grandi successi del mondo e il nostro materiale di partenza è ispirato a uno dei videogiochi più venduti”. Per poi concludere: “Adoriamo il modo in cui il nostro team di registi ha adattato questa storia e non potremmo essere in mani di creative migliori”. Al momento, non abbiamo una data di uscita per questo film, ma considerando quanto velocemente stanno riempiendo il resto del cast, probabilmente lo vedremo nel 2022 o il 2023.