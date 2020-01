John Wick: la serie TV spin-off arriverà nel 2021

La serie tv The Continental, spin-off legato a John Wick, arriverà dopo la distribuzione del quarto film della saga action con protagonista Keanu Reeves, la cui uscita è programmata per il 21 maggio 2021. La notizia è stata lanciata da Jeffrey Hirsch, CEO della rete televisiva Starz, al TCA. Queste le sue parole: “Ho avuto un incontro ieri proprio su questo argomento. Ci piace il gruppo di scrittori che sta lavorando al progetto e stiamo cercando le location giuste in modo che la produzione non interferisca con il film”. Per poi chiarire che: “Lo show andrà in onda un po’ dopo il quarto film”. Hirsch, in estate, aveva svelato che The Continental si concentrava sulla storia delle origini dell’hotel, che rappresenta il rifugio per gli assassini nei film.

John Wick: i dettagli della serie TV spin-off

Lo spin-off di John Wick è stato scritto da Chris Collins, anche showrunner. È prodotto da Basil Iwanyk, Chad Stahelski di Thunder Road Pictures, Derek Kolstad. Quest’ultimo è accompagnato da Collins e David Leitch. Chad Stahelski dirigerà il primo episodio. La serie sarà un prequel, ma non è escluso che Reeves possa comunque comparire, nonostante gli impegni con Matrix 4. Iniziata nel 2014, la saga di John Wick si è rivelata essere una grandissima sorpresa sotto l’aspetto degli incassi. Quasi 590 milioni di dollari infatti quelli guadagnati in tutto il mondo.

Nel primo capitolo della saga il protagonista è un ex assassino che da circa cinque anni si è ritirato per vivere con la moglie che muore a causa di un male incurabile. Come ultimo regalo della donna John riceve una cagnolina, pochi giorni dopo il funerale, a cui si affeziona molto. Un giorno, mentre è a fare rifornimento con la sua Ford Mustang Boss 429 del 1969, viene notato da un russo che vuole comprare la vettura. Riceve però da John un netto rifiuto. La stessa notte il giovane e i suoi compari si intrufolano in casa di John, lo picchiano brutalmente e gli rubano l’auto dopo aver ucciso la sua cagnolina. Da qui ha il via tutta la storia.