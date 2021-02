Joker come Gesù nella nuova foto dalla Snyder Cut

Arriva una nuova immagine del Joker di Jared Leto dalla Justice League di Zack Snyder. In questa il personaggio indossa lo stesso abito delle foto precedentemente rilasciate. Questa volta, tuttavia, è anche adornato da una corona di spine mentre estende le braccia, evocando chiaramente le immagini di Gesù Cristo. Secondo Snyder, la versione di Joker che vedremo in Justice League non sarà la stessa di Suicide Squad, ma quella che appare in una visione vissuta da Batman di una Terra decimata e governata da Darkseid.

Zack Snyder parla di Joker Zack Snyder parla di Joker

“La cosa bella della scena è che è Joker che parla direttamente a Batman di Batman”, ha recentemente spiegato Zack Snyder. “È Joker che analizza Batman su chi è e cosa è. Questa è la cosa che mi è sembrato che i fan meritassero dall’Universo DC”. Il regista ha poi aggiunto: “Vale a dire, Jared Leto Joker e Ben Affleck Batman, non si sono mai veramente uniti, non mi è sembrato bello che saremmo riusciti a superare questa incarnazione di Batman e Joker senza vederli unirsi”.

Il regista Zack Snyder ha confermato la settimana scorsa che ci sarà un’edizione in bianco e nero della Snyder Cut. “Stiamo finendo proprio ora la versione in bianco e nero di Justice League. Si chiama Justice Is Grey Edition. È così che la chiamo”, ha detto in un’intervista a Minutemen. In vista dell’uscita del trailer integrale, Snyder aveva condiviso frammenti in scala di grigi del suo taglio di Justice League sul suo account Vero, incluso un trailer in bianco e nero nel novembre 2020. In passato, il regista ha inoltre affermato che la sua versione ideale di Justice League sarebbe stata un’esperienza IMAX in bianco e nero. “Questa per me è l’esperienza più fan-centrica, più pura, più Justice League”, ha detto. Una data di uscita per la Justice Is Grey Edition non è stata ancora rivelata.