Fantaghirò: arriva una nuova serie!

Fantaghirò è pronta a tornare sugli schermi con una nuova serie intitolata Fantaghirò: La regina dei due regni. L’annuncio è della Lotus Production, guidata da Marco Belardi. La serie live action è scritta dai White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo. Oltre all’inizio delle riprese, previste per il 2021, non si conoscono molti dettagli sul nuovo progetto. Questo quanto si legge nel breve comunicato ufficiale: “Fantaghirò: la regina dei due mondi è ispirata alla fiaba popolare italiana trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino. Le riprese inizieranno nel 2021”.

La serie originale si ispira alla fiaba di Italo Calvino

Fantaghirò è una miniserie televisiva di genere fantastico del 1991 diretta da Lamberto Bava. Si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, rielaborazione di una novella inserita da Gherardo Nerucci nelle Sessanta novelle popolari montalesi, edite nel 1880. È la prima miniserie che fa parte del franchise di Fantaghirò. Viene trasmesso per la prima volta da Canale 5 in due parti da 100 minuti ciascuna, il 22 e 23 dicembre 1991. Durante la sua prima tv italiana, in onda su Canale 5 il giorno 22 dicembre 1991, è stato il programma più visto della serata con oltre 6,5 milioni di spettatori e una quota di mercato pari al 27,50%.

Fanta-Ghirò, persona bella è una fiaba popolare italiana. Lo studioso di folclore Gherardo Nerucci la raccolse nelle sue Sessanta novelle popolari montalesi, edite nel 1880, dalla voce di Luisa vedova Ginanni di Montale Pistoiese. Una versione assolutamente simile, salvo piccole modifiche nella sintassi e nel lessico, fu pubblicata da Vittorio Imbriani nella sua raccolta La novellaja fiorentina. Riscritta in un italiano, è inclusa da Italo Calvino tra le Fiabe italiane, dove occupa la posizione numero 69. Vi è liberamente ispirata la miniserie televisiva Fantaghirò, diretta da Lamberto Bava e trasmessa su Canale 5 nel 1991, che ha dato vita all’omonimo franchise.