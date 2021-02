Melissa Benoist accoglie la nuova Supergirl nell’universo DC

La star di The Young and the Restless, candidata ai Daytime Emmy, Sasha Calle è stata scelta nel prossimo film di The Flash come Supergirl, la cugina kryptoniana di Superman. Melissa Benoist si è rivolta ai social media per inviare un messaggio: sostiene Calle (e più Supergirl, in generale), e non vede l’ora di vederla fare il suo debutto nel 2022.

Non è ancora chiaro se la Supergirl di Calle provenga dalla timeline principale della DC Films o da un altro luogo nel multiverso.

Sasha Calle prima attrice latina ad interpretare Supergirl

Sasha Calle sarà l’ultima iterazione live-action di Supergirl, seguendo le orme non solo di Melissa Benoist, ma anche di Helen Slater, che ha interpretato il ruolo in un film del 1984. Oltre a Laura Vandervoort di Smallville, che è apparsa in Supergirl come cattiva in seguito. Nei fumetti e in Supergirl di The CW, Kara Zor-El è la cugina di primo grado di Superman ed è un personaggio dai capelli biondi e dagli occhi azzurri. In un fumetto tie-in pubblicato all’epoca dell’Uomo d’Acciaio, anche Kara Zor-El era raffigurata come bionda, ma invece di essere la cugina di Sueperman, era una sua antenata, che viaggiò sulla terra migliaia di anni fa.

The Flash dovrebbe seguire l’iterazione di Ezra Miller dello Scarlet Speedster in un viaggio attraverso il multiverso DC live-action, con apparizioni sia di Ben Affleck che del Batman di Michael Keaton. L’uscita nelle sale di The Flash è attualmente in programma per il 4 novembre 2022. Tre decenni dopo aver minacciato il cavaliere oscuro di Michael Keaton in Batman Returns, una nuova voce afferma che la Warner Bros. sta cercando di riportare il Pinguino di Danny DeVito per un cameo in The Flash. Keaton riprenderà il suo ruolo per la prima volta dal sequel di Batman di Tim Burton del 1992.