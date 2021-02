Svelato il look di Joker nella Snyder Cut

Arrivano in rete le prime immagini del Joker di Jared Leto per la Snyder Cut, la versione rieditata dal regista del film sulla Justice League. Con i capelli lunghi e il trucco che ricorda quello di Brandon Lee ne Il Corvo, le immagini pubblicate da Vanity Fair anticipano l’uscita della nuova versione del film su HBO Max.

Ecco il Joker di Jared Leto per la Snyder Cut

Il Clown Principe del Crimine non era nei piani di Zack Snyder quando stava dirigendo il film per Warner Bros, Tuttavia, quando HBO Max l’ha contattato per rieditare la sua versione della Justice League, il regista non ha resistito a mostrare il Joker nella sua Snyder Cut. Ecco le immagini esclusive di Vanity Fair, ri-postata su Twitter.

first look at Jared Leto's Joker from the #SnyderCut

By Zack Snyder pic.twitter.com/bzXn8hYAyK — #IstandwithRayFisher (@DCFUnited) February 9, 2021

Snyder spiega a Vanity Fair che “Il Joker è davvero l’unica cosa che ho pensato in retrospettiva. Ma direi che è sempre stata una mia intenzione portare il Joker in questo mondo.

Il Joker di Leto, più tetro che mai

Finora Jared Leto ha interpretato il Joker solo per il film di David Ayer Suicide Squad, comparendo solo per pochi minuti. Non ci aspettiamo che nello Snyder Cut il Joker possa trovare molto più spazio a livello narrativo. Ma abbiamo modo di vedere un personaggio del tutto nuovo. Niente più tatuaggi sul volto, sostituiti da molte cicatrici. “I suoi trofei”, come li chiama Snyder. Le immagini vedono il Joker in un manicomio (probabilmente l’Arkham Asylum), con le immagini in bianco e nero che sembrano quasi una citazione de Il Corvo con Brandon Lee.

Se volete vedere le immagini in alta risoluzione, vi invitiamo a leggere l’articolo originale su Vanity Fair (che ne ha l’esclusiva). Fate però attenzione: trovate degli spoiler riguardo la scena in cui compare, spiegata al giornale da Snyder. Ora che abbiamo visto anche il Joker, non ci resta che aspettare l’arrivo del prossimo trailer (di cui sappiamo la data).