Il nuovo trailer della Snyder Cut arriva domenica

Il regista Zack Snyder ha rivelato su Twitter quando i fan potranno ammirare il nuovo trailer della sua attesissima versione di Justice League, la famosa Snyder Cut, che debutterà su HBO Max il 18 marzo. “Sulla linea di porta”, ha twittato Snyder il 7 febbraio, riferendosi al Super Bowl LV della NFL della serata. “Trailer drop 14/02/21 [alle] 9:14 PST.”

Di seguito l’annuncio del trailer della Snyder Cut:

Svelato Joker nella Justice League



Zack Snyder ha svelato la prima immagine della sua versione di Joker nella Justice League. In un nuovo post pubblicato sui vari account social, Snyder ha mostrato Joker che tiene la sua carta da gioco in primo piano. I dettagli del viso e del trucco del personaggio rimangono però sfocati sullo sfondo. I fan si chiedevano da tempo se il regista avrebbe riportato sullo schermo il Joker di Jared Leto. L’immagine mostra però qualcosa di diverso e sicuramente più vicino al personaggio nel modo interpretato da Heath Ledger. Snyder ha inoltre twittato la foto con uno speciale ringraziamento al direttore di Suicide Squad David Ayer: “Incredibile personaggio che hai creato. Onorato che i nostri mondi si scontrino. @DavidAyerMovies @JaredLeto”.

Zack Snyder aveva precedentemente spiegato come stava cambiando l’aspetto del Joker di Jared Leto per Justice League. Queste le sue parole: “Volevo ovviamente onorare ciò che era stato creato con lui perché pensavo che fosse davvero fantastico”, ha detto Snyder a Beyond the Trailer riguardo a Suicide Squad. “Ma anche in [Justice League], non ti dirò cosa succede nella piccola scena, ma un po’ d’acqua è passata sotto il proverbiale ponte tra l’ultima volta che abbiamo visto Joker e questa apparizione”. Infine: “Quindi ha fatto un po’ … è un Joker stanco della strada, immagino sia un modo per dirlo”.