Chloe Bennet nega i coinvolgimenti in Secret Invasion

Durante il live-streaming del Disney Investor Day di dicembre, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato una serie di Secret Invasion con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelson nei panni di Talos per Disney+. Sono così partiti molti rumor, inclusi i rapporti secondo cui Chloe Bennet riprenderà il suo ruolo di Daisy Johnson/Quake di Agents of SHIELD. Recentemente, un fan ha allora utilizzato Twitter per chiedere a Chloe Bennet se tali voci su Secret Invasion fossero vere e l’attrice ha spento le speranze. “@chloebennet whoa! È legittimo?”, ha chiesto @Aerocles condividendo un articolo in cui si afferma che Bennet è “in lizza” per la serie. “Vorrei [che lo fosse]”, ha risposto Chloe Bennet su Secret Invasion. Anche se le star della Marvel sono state spesso scoperte a mentire in passato per depistare il pubblico, è difficile credere sia così in questo caso.

Secret Invasion basato su un crossover di fumetti

L’attesissima storia di Secret Invasion è basata sulla serie crossover dei fumetti scritti da Brian Michael Bendis e Leinil Francis Yu. Racconta della segretissima invasione degli Skrulls, gli alieni mutaforma che hanno sostituito molti esseri umani (e anche qualche famoso supereroe). Nei film abbiamo visti questi alieni in Captain Marvel ma le loro intenzioni erano molto diverse da quelle viste nei fumetti.

Parlando di Marvel, Kevin Feige, di recente, ha dichiarato che non ci sono piani né fondamenti logici per realizzare un film crossover tra i franchise Marvel/Star Wars. In una recente intervista con Yahoo Entertainment, a Feige è stato chiesto del suo ruolo di produttore per un film di Star Wars in uscita e se questo potrebbe portare alla possibilità di vedere Marvel e Star Wars “scontrarsi nello stesso film”. In risposta, il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato che “Se mi chiedessi se qualcosa di cui stiamo parlando in questo momento era nel regno delle possibilità 20 anni fa, avrei detto ‘Non credo”. Per poi concludere: “Ma davvero non penso proprio… non credo ci sia alcuna ragione per farlo.”