Hugh Jackman, come fa a tenersi in forma? “Ecco il mio allenamento”

L'attore ha parlato dei segreti per rimanere sempre in forma seguendo semplici regole

Hugh Jackman è meglio conosciuto per aver interpretato Wolverine nei film degli X-Men. Secondo l’attore, i suoi giorni in quei panni sono ormai finiti, tuttavia ciò non significa che abbia smesso di tenersi in forma. L’attore, su Instagram, ha anzi condiviso alcuni suggerimenti su come allenare il proprio corpo.

“Oggi voglio consigliare un tipo di allenamento. Mi viene chiesto tutto il tempo, come, ‘Come ti metti in forma per Wolverine?’ “Qual è la tua formazione?” ha esordito l’attore. Così ha spiegato: “Sono stato fortunato ad aver imparato da alcuni dei migliori. La mia allenatrice, Beth Lewis, e la mia brava amica, un dottore incredibile, Peter Attia”.

Le parole di Hugh Jackman

Hugh Jackman è così entrato nel dettaglio: “A proposito, guarda il suo podcast, The Drive, è fantastico. Lui e lei mi hanno consigliato di fare un allenamento di Zona 2. L’allenamento di Zona 2 è, per me, la mia frequenza cardiaca è di 130, è un po’ come una corsa in cui puoi chattare allo stesso tempo”. Un consiglio semplice: “Qualunque esercizio, non è uno slogan, non ti stai uccidendo e lo fai due o tre volte alla settimana per circa 45 minuti. Fai una camminata vigorosa, una corsa leggera fa la differenza per la tua salute e la longevità, e lo faccio da un mentre ora e io mi sento molto meglio, dormo molto meglio”.

Hugh Michael Jackman è un attore australiano. Attivo sia al cinema che a teatro, in particolare nei musical, è noto soprattutto per l’interpretazione del mutante Wolverine nella saga cinematografica degli X-Men. La sua carriera annovera ruoli da protagonista in molti film di successo tra cui Kate & Leopold (per il quale ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe), Scoop, The Fountain, The Prestige, Australia e Les Misérables. Per quest’ultimo ruolo ottiene il plauso della critica, il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e la candidatura all’Oscar al miglior attore, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards.