Dove si va dopo aver vinto il Super Bowl? A Disney World!

Tom Brady e Rob Gronkowski andranno a Disney World dopo aver vinto il Super Bowl. Ovviamente, l’esperienza di Disney World non è esattamente la stessa per Tom Bray e Rob Gronkowski come lo è per il resto delle persone. In un anno normale, l’intero parco sarebbe quasi certamente riservato alle due stelle della NFL, alle loro famiglie e ai compagni di squadra, per trascorrere la giornata abbandonandosi alla magia e al divertimento della Disney. Nel 2021, è una certezza che Brady, Gronk, i vincitori del Super Bowl e tutti gli altri ospiti del loro gruppo avranno un’esperienza Disney privata e igienizzata di prim’ordine.

La NFL ha spinto molto per le vaccinazioni

Probabilmente aiuta anche il fatto che la NFL sia stata in prima linea nell’aiutare a spingere per un vaccino COVID-19, in parte per proteggere i suoi giocatori. Sono probabilmente il gruppo di esseri umani più sicuro a entrare in Disney World dall’inizio della pandemia. I parchi a tema Disney World hanno riaperto a metà estate 2020, ma hanno faticato a trovare un equilibrio durante le continue ondate di infezioni da COVID-19. Disney ha licenziato circa 28.000 dipendenti nell’autunno dello scorso anno, seguita da altri 8.000 dipendenti part-time. Ciò è stato accompagnato da riduzioni di orario nei parchi a tema Disney a causa della ridotta frequentazione, mentre alcuni parchi – come il parco di Anaheim, CA, hanno avuto difficoltà nel riaprire.

Disneyland Paris ha annunciato, tre settimane fa, che non rispetterà la data di riapertura prevista per il 13 febbraio, e invece ha dichiarato che mira a riaprire ad aprile. Il parco divertimenti ha pubblicato su Twitter il comunicato che svela le motivazioni di questa decisione. Si legge: “A causa delle condizioni prevalenti in Europa, Disneyland Paris non riaprirà il 13 febbraio … Se hai una prenotazione con noi durante il periodo di chiusura, controlla il nostro sito web per le nostre ultime condizioni commerciali”.