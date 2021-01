Disneyland Paris rimanda la riapertura ad aprile

Disneyland Paris ha annunciato che non rispetterà la data di riapertura prevista per il 13 febbraio, e invece ha dichiarato che mira a riaprire ad aprile. Il parco divertimenti ha pubblicato su Twitter il comunicato che svela le motivazioni di questa decisione. Si legge: “A causa delle condizioni prevalenti in Europa, Disneyland Paris non riaprirà il 13 febbraio … Se hai una prenotazione con noi durante il periodo di chiusura, controlla il nostro sito web per le nostre ultime condizioni commerciali”.

Due to the prevailing conditions in Europe, Disneyland Paris will not reopen on the 13th of February as initially planned. If you have a booking with us during the closing period, please check our website for our latest commercial conditions: https://t.co/3c0DbxYPLC pic.twitter.com/yom7cB4it3 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 18, 2021

Ricordando ai clienti che la sua data di riapertura dipende dalla pandemia COVID-19, Disneyland Paris ha annunciato che se “le condizioni lo consentono”, il parco riaprirà il 2 aprile e inizierà ad accettare prenotazioni in quella data. Tuttavia, la società ha aggiunto: “Dato il contesto attuale, i nostri piani continuano ad evolversi, ma sappi che faremo ogni sforzo per condividere con te eventuali aggiornamenti il ​​prima possibile”. Il messaggio si conclude: “Vi ringraziamo per la vostra continua lealtà e comprensione durante questo periodo difficile”.

Il parco è chiuso da marzo 2020

Disneyland Paris ha chiuso a metà marzo 2020 quando COVID-19 ha iniziato la sua diffusione globale. Con questa struttura anche il Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida, e Disneyland ad Anaheim, in California. All’epoca, le chiusure sembravano essere un piano d’azione temporaneo a breve termine. Da allora, la California ha stabilito rigide linee guida per la riapertura dei parchi di divertimento che hanno tenuto chiusi i parchi a tema nello stato, suscitando lamentele da parte dei dirigenti Disney.

Disneyland Paris (precedentemente conosciuto come Euro Disney Resort e Disneyland Resort Paris) è un complesso turistico situato a Marne-la-vallée, a 32 km Est di Parigi, formato da due parchi a tema, Disneyland Park e Walt Disney Studios Park, un’area con ristoranti, negozi e cinema chiamata Disney Village, un campo da golf e una serie di hotel. È di proprietà della società francese Euro Disney S.C.A. e della The Walt Disney Company.