Samuel L. Jackson contro il lag nello spot del Super Bowl

Nello spot pubblicitario del Super Bowl di Verizon, il leggendario attore Samuel L. Jackson appare nei panni del personaggio di un videogioco, prendendo posizione contro il lag per le scarse prestazioni nei videogiochi. “Chi è bravo a trovare scuse raramente è bravo a qualcos’altro”, dice Jackson rivolgendosi a una legione di altri personaggi dei videogiochi, individuando uno per “incolpare le perdite su una rete”. Quando il giocatore cerca di negarlo, Jackson risponde: “Mentirai davvero a Samuel L. Jackson mentre tiene in mano lo Sparkle Stick?”

L’omaggio nello spot al film Deep Blue Sea

Samuel L. Jackson quindi collega Verizon 5G Ultra Wideband, promettendo “lag ultra-basso e giochi a livello di console in movimento”. Ha persino chiamato una versione per videogioco del ricevitore panoramico dei Pittsburgh Steelers JuJu Smith-Schuster, dicendo che “[non] vuole sentire altre scuse da [lui]”. Un JuJu infastidito poi si mette il casco, si allontana e dice “porta il mio pesce in giro”. Lo spot termina con JuJu che cavalca un pesce gigante, simile a uno squalo, che mangia Jackson proprio mentre completa il suo discorso. Il momento è un omaggio abbastanza ovvio al film del 1999 Deep Blue Sea, in cui il personaggio di Jackson – Russell Franklin – incontra una brusca fine dopo essere stato attaccato da uno squalo alle spalle.

Samuel L.Jackson, tre mesi fa, ha affermato che il legame più forte che abbia mai avuto con un gruppo di attori con cui ha lavorato viene dal suo ruolo in The Hateful Eight. L’attore ha un modo particolare di guardare alla fama. Nonostante il modo in cui ha consolidato il suo status sul grande schermo, trincerandosi all’interno degli universi cinematografici di Quentin Tarantino e del Marvel Cinematic Universe, rimane diffidente nell’essere definito una leggenda. Parlando con Entertainment Weekly durante lo SCAD Savannah Film Festival, Jackson, che ha ricevuto il Legend of Cinema Award 2020, ha parlato della sua carriera. “Le leggende sono persone che realizzano cose che non possono essere realizzate da altre persone, o hanno fatto qualcosa di super straordinario“, ha detto, “Ho semplicemente perseverato attraverso il duro lavoro e l’ostinazione per arrivare dove sono”.