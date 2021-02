Cathy Yan, dopo Birds of Prey, torna all'opera con il nuovo film sci-fi The Freshening

Dopo il successo di Birds of Prey, Cathy Yan torna all’opera: scriverà e dirigerà un nuovo film, una storia d’amore fantascientifica intitolata The Freshening, basato sull’omonimo racconto di Rachel Khong.

The Freshening: il nuovo film di Cathy Yan

Dopo aver diretto Birds of Prey, Cathy Yan è pronta per un nuovo progetto: The Freshening, film basato su un racconto di Rachel Khong. La storia è ambientata in un futuro prossimo e tratta il tema del razzismo utilizzando il genere fantascientifico. Nell’adattamento cinematografico vedremo gli Stati Uniti istituire un’iniziativa di sanità pubblica, chiamata appunto The Freshening. Questo è il piano volto a combattere il razzismo e le discriminazioni di genere, che avevano portato il paese ad affrontare forti tensioni e diversi scontri. Dopo una semplice puntura non si è più in grado di distinguere il genere e la razza delle persone. In seguito però si diffonde una droga in grado di riportare alla normalità chi la assume. In quanti decideranno di tornare a vedere il mondo com’è realmente?

La Yan si dice entusiasta di collaborare insieme a Ali Wong (comica, attrice e scrittrice statunitense), la Hyperobject e Filmnation per questo progetto e aggiunge “The Freshening è esattamente il tipo di film audace e tempestivo che mi entusiasma come scrittrice e regista. Sono felice di portare questa storia così di impatto sullo schermo“. Anche Ali Wong sembra impaziente di iniziare il progetto “The Freshening è diverso da qualsiasi progetto a cui io abbia mai lavorato e sono entusiasta di svilupparlo in un film.” e ancora “Fin dall’inizio ho sperato che sarebbe stata Cathy Yan a scrivere e dirigere questo progetto e sono incredibilmente grata che il mio sogno si sia avverato.”

Attualmente la Yan sta lavorando ad un film per A24 intitolato Sour Heart, basato su una raccolta di racconti omonima di Jenny Zhang. Il suo primo film invece è stato Dead Pigs, che ha debuttato al Sundance Film Festival nel 2018. È stato proprio questo progetto a convincere Margot Robbie e gli altri produttori di Birds of Prey a puntare su Cathy Yan per dirigere il film dell’universo DC Comics su Harley Quinn.