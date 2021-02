Fast and Furious 9: svelato un nuovo trailer per il Super Bowl

Il Super Bowl è sempre il grande trampolino di lancio per i successi estivi. Nello show sportivo è stato svelato anche il trailer di Fast and Furious 9. Originariamente previsto per il 22 maggio 2020, il film è stato posticipato di un intero anno a causa del Covid-19, e ancora non sappiamo se il film uscirà quest’estate o no. Lo spot del Super Bowl offre molte delle azioni classiche del franchise.

La sinossi di Fast and Furious 9

Questa la sinossi ufficiale del film: “Fast and Furious 9 è il nono capitolo della saga Fast & Furious, che dura da due decenni e ha guadagnato più di 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dagli schemi con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo si nasconde sempre appena oltre il loro orizzonte pacifico”.

Arriva un nuovo pericolo: “Questa volta, quella minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se intende salvare coloro che ama di più”. Questo si palesa presto: “Il suo equipaggio si unisce per fermare un complotto sconvolgente guidato dall’assassino più abile e dal pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad)”. F9 uscirà nelle sale il 28 maggio 2021.

Secondo Deadline, in un report di quattro mesi fa, la Universal Pictures terminerà il principale franchise di corse automobilistiche con due film finali dopo il debutto di F9. Justin Lin, che con F9 avrà diretto cinque dei film Fast & Furious, è in trattative per dirigere gli ultimi due capitoli. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang dovrebbero tornare, considerando che sopravvivono agli eventi della F9. La notizia conferma i precedenti commenti di Diesel, il quale ha affermato che stava valutando la possibilità di dividere il decimo film in due parti.