Kenneth Branagh interpreterà Boris Johnson in una serie sulla pandemia...

La star di Henry V Kenneth Branagh interpreterà il primo ministro britannico Boris Johnson nel dramma Sky This Sceptred Isle. Il progetto è nato per la prima volta come parte di un accordo tra il regista di The Trip Michael Winterbottom e Passenger di Fremantle, gestito dal produttore di True Detective Richard Brown. Sky Atlantic lavora alla serie con Branagh, che recentemente ha recitato in Tenet, come protagonista. È prodotto da Passenger e Revolution Films di Michael Winterbottom. Il dramma in cinque parti traccerà gli eventi che circondano il Primo Ministro del Regno Unito, il governo e il paese di fronte alla prima ondata della pandemia globale.

La serie Tv basata su testimonianze reali

La serie Tv esplorerà l’impatto della pandemia sulla Gran Bretagna e la risposta di scienziati, infermieri e medici al virus. È basata sulla testimonianza reale di varie persone, comprese quelle del numero 10 di Downing Street, del Dipartimento della Salute, del Gruppo di consulenza scientifica per le emergenze (SAGE) e di ospedali e case di cura in tutto il paese. Michael Winterbottom ha co-scritto la serie con Kieron Quirke e dirigerà tutti e cinque gli episodi. Sarà anche produttore esecutivo insieme a Richard Brown. Melissa Parmenter (Revolution Films) produrrà insieme a Josh Hyams e Anthony Wilcox. Tim Shipman, redattore politico del Sunday Times, funge da consulente. Le riprese inizieranno all’inizio del 2021 e l’anteprima è prevista per l’autunno 2022.

Michael Winterbottom ha dichiarato: “La prima ondata della pandemia Covid-19 sarà ricordata per sempre. Un tempo in cui il paese si riuniva per combattere un nemico invisibile”. Per poi aggiungere: “Un tempo in cui le persone erano più consapevoli che mai dell’importanza della comunità”. L’obiettivo: “La nostra serie intreccia innumerevoli storie vere – da Boris Johnson al numero 10 ai lavoratori in prima linea in tutto il paese – raccontando gli sforzi di scienziati, medici, assistenti domestici e responsabili politici per proteggerci dal virus”.