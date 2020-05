Gli Avengers si sono riuniti ai Kids’ Choice Awards 2020...

Un'edizione virtuale per l'evento, che andrà in onda in Italia il prossimo 22 maggio

Questo week-end si è tenuta la serata di premiazione dei Kids’ Choice Awards 2020. Un evento molto atteso, che celebra il mondo dello spettacolo dal punto di vista dei più giovani, a cura di Nickelodeon. A presentare la serata, piena di sorprese, è stata Victoria Justice, che il pubblico del canale conosce bene grazie al suo ruolo come protagonista della serie Victorious.

Kids’ Choice Awards 2020, il 22 maggio la serata in onda in Italia

Sottotitolata Celebrate Together vista la situazione mondiale, l’edizione 2020 dei Kids’ Choice Awards ha visto la partecipazione di tantissime stelle dello spettacolo. Attori, cantanti, presentatori e tantissimi altri volti dello show business si sono collegati da remoto per prendere parte all’evento. Da Ariana Grande a Millie Bobby Brown, passando per BTS, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, Dwayne “The Rock” Johnson e Ellen DeGeneres sono stati in tantissimi i grandi ospiti dell’evento.

Tra i momenti più apprezzati dello show c’è stata la reunion dei supereroi più amati del panorama cinematografico attuale. Avengers: Endgame ha ottenuto il premio di Film preferito della serata e per l’occasione la formazione originale del team è tornata insieme. Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner e Chris Hemsworth si sono ritrovati virtualmente per lanciare un messaggio di unione importantissimo nella situazione attuale mondiale.

L’evento arriverà ufficialmente in Italia il prossimo 22 maggio. Gli appassionati potranno seguire i Kids’ Choice Awards 2020 su Nickelodeon, canale 605 della piattaforma Sky, alle 11.30 e alle 20.00 e scoprire così i vincitori delle tre categorie tutte tricolore del premio. Di seguito l’elenco completo dei nominati:

Cantante Italiano Preferito Alberto Urso Anastasio Fred De Palma Mahmood Random

Internet Star Italiana Alice De Bortoli Maria Sole Pollio Sespo Sofia Dalla rive Valeria Vedovatti

Nuova Star Italiana Cecilia Cantarano Giulia Savulescu Maddalena Sarti Nicolò Robbiano Rebecca Gradoni



Per maggiori informazioni sull’evento, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Nickelodeon.