Kingpin e Punisher rispondono all’appello di Deborah Ann Woll

Nei giorni scorsi l’attrice Deborah Ann Woll, tra i protagonisti della serie Daredevil nei panni di Karen Page, ha parlato delle grandi preoccupazioni riguardo il suo futuro professionale. Situazione acuita dalla cancellazione della serie Marvel da parte di Netflix. Due colleghi le hanno dedicato parole al miele per dimostrarle sostegno e stima. Vincent D’Onofrio, che in Daredevil era Kingpin, si è espresso attraverso un post su tweet: “Può recitare qualsiasi parte scritta per un attore. Penso a lei come una delle mie compagne di scena preferite in tutta la mia carriera, grazie al suo talento”. Per poi aggiungere: “Ogni attore dipende dal suo partner di scena. Saresti fortunato ad averla con te. Inarrestabile. Un regalo per la narrazione”.

Bernthal si unisce al collega D’Onofrio

Jon Bernthal, che con la Woll ha lavorato sia in Daredevil che in The Punisher, ha supportato la tesi di D’Onofrio: “Proprio così, è la verità. Grande affetto per tutti e due. Che onore e gioia per aver recitato con voi, ragazzi”, ha scritto.

.@DeborahAnnWoll can play any part written for an actor to play. I think of her as being one of my favorite scene partners in my career, because of her talent.

Every actor depends on their scene partner. You'd be lucky to have her with you.

Unstoppable.

A gift to storytelling. pic.twitter.com/oH4OcDCKP2 — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) April 12, 2020

Deborah Ann Woll ha rilasciato alcune dichiarazioni la settimana scorsa ricche di ansie e paure per un futuro incerto. “Mi sto davvero chiedendo se potrò lavorare di nuovo, se qualcuno vuole lavorare di nuovo con me”, ha scritto l’attrice. Per poi aggiungere: “E parte del mio cervello dice:” No, stai solo diventando matta, calmati”. L’attrice continua la sua analisi su questo grande vuoto: “Se non recito, non sono sicura di chi sono. Dato che è passato così tanto tempo da quando ho davvero avuto modo di farlo, sto lottando un po’ per mantenere il mio valore personale”. Nei due anni e mezzo dalla fine di Daredevil, la Woll ha precisato che: “Non ho più avuto un lavoro come attore da allora, ed è stato davvero difficile per me. Quindi, anche prima che il Covid-19 si rivelasse il mondo, stavo lottando con questo”.