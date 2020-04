Su Cartoon Network arrivano i Power Players

Pronti a seguire le eccezionali avventure di Axel e dei suoi compagni giocattoli? A partire da lunedì 20 aprile su Cartoon Network andrà in onda Power Players, nuovissima serie animata tutta all’insegna del divertimento e dell’azione. I piccoli spettatori potranno scoprire un mondo originale e colorato, tra giocattoli che prendono vita e partecipano a straordinarie avventure.

Power Players, la new entry del palinsesto di Cartoon Network

Tutto parte da zio del giovane protagonista dello show Axel, Andrews. Quest’ultimo è un inventore e ha creato una speciale serie di giocattoli che sconvolgerà la vita del nipote. Questi personaggi infatti sono capaci di animarsi e interagire, grazie alle capacità di alcuni particolari braccialetti, noti come Power Bandz.

Axel farà così la conoscenza di nuovi amici come Galileo, lucertola stella della televisione, Bobbie Blobby, tenera ma dotata di un mecha gigante, o il Sergente Charge. E ancora Slobot, lento robottino, il combattivo peluche Barbarorso e il lottatore di wrestling Masko. Non solo, ma anche il protagonista stesso potrà trasformarsi in un giocattolo eroico, con tanti accessori incredibili assumendo l’identità di Super Axel.

Tuttavia ci sono anche dei lati negativi in questa eccezionale invenzione di zio Andrews. Uno dei primi esperimenti del genere è infatti Testa Matta, un altro giocattolo animato scappato dal laboratorio per perseguire i propri malvagi scopi. Insieme a un team di complici vuole puntare a rubare i portentosi Power Bandz per trasformare l’intera umanità e porla sotto il suo giogo.

Power Players farà il proprio debutto su Cartoon Network (numero 607 della piattaforma Sky) a partire dal 20 aprile. Gli episodio andranno in onda alle 16.10 dal lunedì al venerdì.