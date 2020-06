I Simpson: svelato il titolo dell’episodio numero 700

Con un tweet, lo showrunner Al Jean ha svelato il titolo del 700° episodio de I Simpson. Nella foto condivisa si vede la sceneggiatura di quello che sarà l’episodio che porta il titolo di “Senior Moment“. La didascalia di Jean recita “Settecentesima lettura al tavolo oggi“. L’immagine rivela anche il codice di produzione dell’episodio e che J. Stewart Burns è lo scrittore. Non spuntano altre indiscrezioni. Il fatto che l’episodio sia ancora nella tabella di lettura della fase di produzione indica che i fan dovranno aspettare un po’ per guardare il 700° episodio dello show.

I Simpson hanno battuto un record

Da quando è stata presentata per la prima volta il 17 dicembre 1989, I Simpson è diventata la serie televisiva americana di prima serata con la sceneggiatura più lunga, sia in termini di numero di stagioni che di singoli episodi. Ha raggiunto quest’ultimo record con il suo 635° episodio nell’aprile 2018. Ricordiamo che la serie animata è stata creata da Matt Groening e sviluppata da James L. Brooks, Groening e Sam Simon. Brooks, Groening e Al Jean sono produttori esecutivi della serie della Gracie Films Production in associazione con 20th Century Fox Television.

Il 10 aprile è stato pubblicato un nuovo corto dello show su Disney+. Il mini-episodio era in origine in programmazione prima delle proiezioni di Onward – Oltre la magia, come spesso capita con i prodotti animati Disney. A causa della chiusura delle sale cinematografiche come misura di prevenzione del contagio, il film Pixar ha subito un rinvio in Italia, mentre all’estero ha già fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming. E ora arriva a livello internazionale anche il piccolo filmato che lo accompagnava. A darne l’annuncio è stato lo stesso creatore dell’iconico show Matt Groening. Non è la prima volta che Maggie Simpson si trova protagonista di un’avventura in solitaria come questa.