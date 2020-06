Keanu Reeves: le leggende su di lui sono tutte vere!...

Jeremy Fry, lo stuntman che ha doppiato Keanu Reeves nell’intero franchise di John Wick, conferma la grande professionalità dell’attore. In una recente intervista, Fry ha infatti dedicato parole al miele al collega con cui da anni condivide il set: “È una di quelle persone che dà senza risparmiarsi e lavora fino allo stremo. Ogni singola voce sulla sua bravura e bontà d’animo è vera al 110%”, ha confermato. Lo stuntman ha poi raccontato alcuni aneddoti delle ultime scene che li hanno visti impegnati sul set di John Wick 4. “C’era una scena in cui volevamo che Keanu passasse appena sopra la videocamera. Allo stesso tempo volevamo che rimanesse fissa su di lui”, racconta ancora. “Ci abbiamo lavorato per parecchio tempo perché era una scena complessa, ma alla fine siamo riusciti a girarla: ha fatto davvero un eccellente lavoro”, ammette Fry.

La professionalità di Keanu Reeves è insomma indiscutibile. Jeremy Fry ancora svela: “È sempre interessante per me quando gli attori vogliono girare da soli i propri stunt, soprattutto quando possono usare dei professionisti ben sapendo che il pubblico non noterà mai lo scambio, ma Keanu sa esattamente cosa fare e quando farlo”. E infatti conclude ammettendo che Reeves: “Non ha mai detto ‘Voglio fare questo e quello’. Ha una totale fiducia nelle scelte di Chad Stahelski e sa che richiede la sua presenza solo per le scene che sa essere assolutamente sicure e fattibili”.

John Wick è stato rimandato

Dovremo attendere ancora un po’ per il prossimo film di John Wick. Lionsgate ha annunciato lo spostamento della data di uscita di John Wick 4 al 27 maggio 2022. Quasi un anno intero dopo la precedente data di rilascio del 21 maggio 2021. Keanu Reeves riprende dunque il ruolo di John Wick mentre Chad Stahelski, che ha diretto i tre film precedenti, torna a prenderne il timone. Il quarto capitolo non aveva ancora iniziato la produzione quando Hollywood è stata chiusa per problemi di coronavirus.