La Donna alla Finestra: pubblicato il primo trailer

The Walt Disney Company Italia e 20th Century Fox hanno pubblicato il trailer in italiano del thriller La Donna alla Finestra. Il film, sceneggiato da Tracy Letts, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da A. J. Finn nel 2017 e pubblicato in Italia da Mondadori.

In occasione della pubblicazione del trailer è stata anche divulgata la locandina ufficiale del film:

film racconta la storia di Anna Fox (interpretata da Amy Adams) che vive rinchiusa nella sua casa di New York a causa di un disturbo di ansia e di agorafobia. Anna passa le sue giornate guardando vecchi film e spiando i suoi vicini di casa, i Russell, che si sono trasferiti lì vicino da poco. Una notte, Anna assiste a qualcosa di terribile che inizia a tormentarla mettendo in dubbio la sua percezione della realtà alterata forse dalle sue ansie e dalle medicine che prende per curarle. Inizia quindi ad indagare sulla vita dei suoi apparentemente normali vicini e sulla sua stessa psiche per cercare di risolvere lo scioccante segreto che si cela nell’appartamento di fronte la sua finestra.

All’interno del cast, tra gli altri, troviamo Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russel e Brian Tyree Henry.

Diretto da Joe Wright, La Donna alla Finestra, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 14 maggio 2020.