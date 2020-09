In arrivo una reunion virtuale per La storia fantastica

La storia fantastica avrà una sua reunion virtuale molto presto. Il film, noto in lingua originale come The Princess Bride, è parte del gran numero di opere fantasy arrivate al cinema nel corso degli anni ’80 e nel tempo è riuscito a crearsi un seguito tale da renderlo un vero e proprio cult. Seguendo quindi il trend di molte altre pellicole iconiche in questo 2020, anche il suo cast si ritroverà per un occasione speciale sul web.

La storia fantastica avrà una reunion il 13 settembre

L’operazione nasce come parte di un’iniziativa di raccolta fondi per il Partito Democratico del Wisconsin. Sarà quindi un evento a pagamento, che richiederà una registrazione e una donazione sebbene si specifichi che non c’è una cifra minima per accedere.

Gran parte del cast originale sarà presente per realizzare una lettura del copione virtuale. Tra i nomi confermati ci sono Cary Elwes e Robin Wright, interpreti dei protagonisti Westley e Bottondoro. Insieme a loro anche Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Wallace Shawn, Carol Kane e Billy Crystal, che riprenderanno i propri ruoli della pellicola. Presenti anche il regista della pellicola Rob Reiner e l’attore Patton Oswalt, che modererà una sessione di domande e risposta alla conclusione della lettura.

Proprio Elwes ha commentato l’annuncio, spiegando senza mezzi termini l’importanza di questa reunion de La storia fantastica:

“Se l’America vuole avere una vera possibilità di guarire, deve liberarsi di Trump. E questo è possibile solo se vinciamo in Wisconsin. Sono esaltato all’idea di essere parte di questa rara reunion con i miei colleghi de La storia fantastica, un modo per migliorare l’awareness e raccogliere risorse per lo stato che determinerà il destino dell’America“.

Cosa ne pensate? Siete tra i fan di questo grande cult degli anni ’80? Siete felici di rivedere il cast ancora una volta insieme? E che scena vorreste ricreassero in questa reunion?