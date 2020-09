Perché Ian Malcolm è ancora importante? Lo spiega Jeff Goldblum...

In Jurassic World: Dominion assisteremo al ritorno di alcuni personaggi chiave del franchise. I protagonisti del primo film della saga saranno infatti presenti nella nuova avventura, con un ruolo apparentemente chiave. I fan potranno così rivedere Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, che già ha avuto un cameo nel capitolo precedente. L’interprete di quest’ultimo Jeff Goldblum ha recentemente spiegato perché ritiene che il personaggio sia ancora rilevante a oltre venticinque anni dal suo debutto cinematografico.

Ian Malcolm è ancora importante

In una recente intervista l’attore ha raccontato il proprio punto di vista. Questa la traduzione delle sue parole:

“Ci sono cose di cui il mio personaggio parla, di cui ha sempre parlato. La fragilità della nostra specie e il bisogno di una cooperazione globale e il bisogno di basi scientifiche e il bisogno di un uso etico della scienza per unirci tutti con fiducia e legami forti come una famiglia. E per raggiungere il nostro potenziale e agire bene nei nostri stessi confronti, così come per questo glorioso pianeta“.

Una riflessione che sottolinea quindi quanto, nonostante Jurassic Park sia uscito ben ventisette anni fa, il personaggio di Ian Malcolm abbia ancora un ruolo significativo. Sarà interessante vederlo alle prese con la realtà creatasi dopo Jurassic World – Il regno distrutto. La sua visione così particolare offrirà una prospettiva importante sull’evoluzione del franchise e il suo contributo potrebbe andare ben oltre l’essere un richiamo alle origini della saga.

La saga di Jurassic World, iniziata nel 2015, costituisce un seguito della trilogia ‘dinosauresca’ che ha conquistato tantissimi appassionati negli anni ’90. La data di uscita dell’atteso terzo capitolo (o sesto, se contiamo l’intero franchise) è attualmente fissata al giugno 2021. Nel cast torneranno i protagonisti Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, a fianco delle icone del franchise Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern.

Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per il personaggio di Ian Malcolm in Jurassic World: Dominion?