laFeltrinelli potrebbe co-finanziare il tuo gioco da tavolo

Iniziativa davvero interessante per chi vuole calarsi in una sfida ricca di stimoli

Attraverso il portale produzionidalbasso.com, arriva una bella notizia per chi vuole calarsi in un’avventura molto stimolante. Questo quanto si legge: “Le librerie laFeltrinelli credono seriamente nel gioco: è un altro modo di raccontare una bella storia, stimola il pensiero e la creatività, fa vivere momenti unici in modo intelligente e divertente”. Inoltre: “Per questo – dopo il successo del primo bando – lanciamo una nuova sfida e ci impegniamo a cofinanziare il tuo progetto di gioco e a distribuirlo”.

Parte del contenuto del bando di partecipazione

Nel bando ufficiale dell’iniziativa per poter partecipare si legge: “L’iniziativa è volta a selezionare ed individuare ​un progetto ​da realizzare e mettere sul mercato in ambito “gioco in scatola””. Inoltre: “Con le modalità di seguito descritte, potrai partecipare al programma di crowdfunding di Produzioni dal Basso“. L’obiettivo: “Finalizzato alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie all’effettiva realizzazione del progetto”.

I punti importanti sono: “1) Il tipo di gioco:➔Gioco in scatola➔Gioco di carte➔Gioco in scatola con integrazione con il digitale. Inoltre: “2) Modalità di partecipazione: Le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente mediante il form raggiungibile al seguente link ​lafeltrinelli.produzionidalbasso.com​”. “Dal giorno ​1 marzo 2021 entro e non oltre le ​ore 12:00 del giorno 30 aprile 2021”. “Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. Resta inteso che il giudizio sul progettoselezionato è a cura di ​la​Feltrinelli e non è sindacabile”.

Come ottenere il finanziamento

Ecco come ottenere il finanziamento: “Per ottenere il cofinanziamento e la distribuzione – per un anno – dovrai raccogliere il primo50% in crowdfunding. Raggiunto il 50% la Feltrinelli si impegnerà ad acquistare l’esclusività di vendita del tuo gioco sul territorio nazionale. Precisamente: “Pari al restante 50% del tuo obiettivo economico e​ fino ad un massimo di 15.000€”​. ​