Lanterna Verde Terra Uno, annunciato il secondo volume

DC Comics ha rivelato che nei prossimi mesi debutterà nelle fumetterie statunitensi il secondo volume della serie di graphic novel Lanterna Verde Terra Uno.

Ecco la cover provvisoria:

La serie della DC Comics Earth One, Terra Uno, negli ultimi anni è stata bistrattata a favore di tanti altre pubblicazioni. I vari autori nel frattempo si sono concentrati su progetti diversi, ed era da tanto tempo che non se ne sentiva parlare.

Geoff Johns e Gary Frank, per esempio, si sono buttati a capofitto su Doomsday Clock, e non su Batman: Terra Uno Vol 3. La pubblicazione di Superman: Terra Uno, ad opera di Joe Michael Straczynski è stata sospesa dopo l’uscita del terzo volume risalente al 2015. Inoltre, il suo disegnatore, Shane Davis, sta attualmente lavorando alla nuova testata Metal Men. La pubblicazione della serie Terra Uno dedicata all’amazzone Wonder Woman, ad opera di Grant Morrison e Yanick Paquette, è invece arenata al secondo volume.

Lanterna Verde: Terra Uno

Il primo volume di Lanterna Verde: Terra Uno è datato 2018. Scritto da Corinna Bechko in collaborazione con Gabriel Hardman, anche illustratore del volume, racconta le origini dell’alter ego di Hal Jordan in chiave rivisitata dai due autori.

Ma quanto pare, il duo Hardman-Benchko è pronto per tornare. DC Comics ha infatti rivelato che i due autori si trovano attualmente al lavoro sul secondo volume della serie, la cui uscita è prevista per l’estate dell’anno prossimo.

All’interno del secondo numero di Lanterna Verde Terra Uno, Corinna Bechko e Gabriel Hardman ci presenteranno Hal Jordan e John Stewart come non li abbiamo mai visti prima d’ora.

Qui le due Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart decideranno di unire le proprie forze per scontrarsi con una minaccia demoniaca! Come se questo non bastasse, sarà inoltre introdotto il Corpo della Lanterne Gialle, acerrimi rivali di Lanterna Verde.