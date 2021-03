Sweet Paprika, la variant cover by Artgerm del fumetto di Mirka Andolfo

Aperte le prenotazioni per il primo volume della nuova miniserie in occasione degli Star Days

Il primo volume di Sweet Paprika, la nuova miniserie di Mirka Andolfo, non uscirà che a maggio, ma è già da tempo sulla bocca di tutti i fan. Il progetto ha già catturato l’attenzione non solo degli appassionati di fumetti, ma anche del mondo dell’animazione. Infatti Erik Barmack (ex vicepresidente Netflix), insieme a Grey Ladder Productions e Arancia Studio, ne produrranno una versione animata con la regia di Gabriele Pennacchioli (vincitore di un Emmy Award nel 2019). Ecco un’anticipazione della variant cover di questo primo numero, realizzata da Artgerm.

Una variant cover firmata Artgerm per Sweet Paprika

Stanley “Artgerm” Lau, nato a Hong Kong, è un illustratore, designer e concept artist tra i più apprezzati al mondo. In questa variant cover ha rappresentato la protagonista per le strade della città di New York. Il suo stile inconfondibile fonde tradizioni e influenze sia orientali che occidentali e in questa copertina in particolare trasmette tutta l’energia e la potenza del personaggio. Per valorizzare il più possibile il suo artwork, la cover sarà stampata con una tecnica peculiare. Alla protagonista in primo piano verrà applicata la classica patina opaca, mentre i palazzi newyorkesi sullo sfondo verranno stampati in silver cold foil, che conferirà loro un effetto metallizzato.

La variant cover del primo volume di Sweet Paprika sarà un’esclusiva delle fumetterie. In occasione degli Star Days di questa primavera sarà possibile prenotare una copia per farla autografare dall’autrice. L’elenco delle fumetterie che aderiscono all’evento è consultabile sul sito ufficiale dell’evento.

La trama del nuovo fumetto

La giovane protagonista, Paprika, vive a New York ma ha origini italiane. È una maniaca del lavoro, ma il successo nella carriera l’ha privata di tutto il resto. Infatti Paprika ha ormai dimenticato quanto sia importante dedicare un po’ di tempo a sé stessi e ai propri cari. All’improvviso piomba nella sua vita un ragazzo affascinante e dai tratti angelici, Dill. Grazie a lui, Paprika inizia a riflettere sulla propria vita, trovando di nuovo la fiducia in sé e negli uomini. I due sono come il giorno e la notte, e ciò porterà a una serie di situazioni comiche. Immancabile poi nei lavori di Mirka Andolfo una punta di erotismo.

A proposito della variant cover realizzata da Artgerm, l’autrice ha commentato: «Per me è ormai una bellissima tradizione avere una copertina di Artgerm per le mie serie, ma devo ammettere che ogni volta è un’emozione unica. Con Paprika, in particolare, Stanley è riuscito a interpretare alla perfezione lo spirito del personaggio, calandolo in un contesto mozzafiato. Non lo dico per circostanza, ma è davvero un grande onore».