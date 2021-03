Trapela il cameo di Melissa McCarthy in Thor: Love and Thunder

Le foto dal set catturate da Thor: Love and Thunder rivelano che Melissa McCarthy sarà protagonista nel ruolo di Hela, il cattivo di Thor: Ragnarok. Il Daily Mail presenta le foto del set, che mostra McCarthy al fianco di suo marito Ben Falcone e Luke Hemsworth, mentre il trio rievoca la loro interpretazione della scena di gioco costellata di stelle nei momenti iniziali di Thor: Ragnarok. Tuttavia, questa volta la commedia descrive la battaglia di Ragnarok tra i fratelli di Odino, Thor, Loki e Hela. Parlando della dea della morte, Hela di McCarthy. Di seguito la foto di Melissa McCarthy in Thor: Love and Thunder:

Melissa McCarthy has been spotted on the set of THOR: LOVE AND THUNDER alongside Matt Damon and Luke Hemsworth.

Matt and Luke are reprising their roles as actors playing Loki and Thor while Melissa is an actress playing Hela. pic.twitter.com/f9kG6afid4

