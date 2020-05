La post-produzione di Last Night in Soho, il nuovo film horror di Edgar Wright con Anya Taylor-Joy, ha rallentato a causa del coronavirus. Conseguenza diretta è il rinvio dello show che non arriverà più nei cinema il 25 settembre 2020, ma direttamente nel 2021. Il film è un thriller psicologico ambientato nel quartiere londinese di Soho. Oltre a Thomasin McKenzie (Elsa di Jojo Rabbit) e Anya Taylor-Joy (The Witch, Split, New Mutants), vedremo Matt Smith, Michael Ajao, Synnøve Karlsen, Diana Rigg, Terence Stamp e Rita Tushingham.

Protagonista del film Eloise

Sulla trama di Last Night in Soho non si sa molto, a parte che il film sarà incentrato su Eloise (Thomasin McKenzie). Ovvero un’aspirante stilista che riesce misteriosamente a tornare indietro nel tempo fino alla Swinging London degli anni ’60. Lì incrocerà il suo idolo Sandy (Anya Taylor-Joy), una cantante che sta per realizzare il suo sogno raggiungendo il successo tanto sperato. Eloise, ossessionata dalla Londra degli anni ’60, scoprirà un mondo molto diverso da quello che lei attendeva.

Edgar Wright sul film ha spiegato: “C’è qualcosa che ho in comune con il personaggio principale in quanto sono afflitto dalla nostalgia per un decennio in cui non ho vissuto”. Per poi aggiungere: “Pensa alla Londra degli anni ’60 – come era? E la realtà del decennio forse non è ciò che lei immagina. Bisogna fare attenzione a ciò che si desidera”.

Si dice che il film sia ispirato da altri film horror britannici, come Don’t Look Now di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski. Le riprese sono iniziate il 23 maggio 2019 e si sono concluse il 30 agosto 2019. L’ultimo film di Edgar Wright, Baby Driver, è stato un grande successo al botteghino, incassando $ 226 milioni in tutto il mondo e guadagnando tre nomination agli Oscar nel 2017.