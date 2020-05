Matt Ryan ha scritto un film su Constantine ispirato a Joker

La star di Constantine Matt Ryan ha affermato di aver scritto un pitch per riportare John Constantine sul grande schermo e farne un nuovo film indipendente. Ryan vuole creare un soggetto per un film di Hellblazer incentrato su John Constantine e ispirato al Joker di Todd Phillips. Nel corso di un’intervista con Den of Geek, Ryan ha dichiarato che Joker è stato per lui fonte di ispirazione: “Adoro gli elementi più oscuri di John. – ha ammesso – E c’è qualcosa nel film di Joker che in qualche modo mi ha parlato, mi ha ispirato direttamente e da un giorno all’altro mi sono detto che bisogna fare un film su John Costantine nel modo in cui è stato fatto un film su Joker”. Le idee sono tante: “Ho avuto diverse notti insonni pensando a questa cosa, lo dico onestamente. Alla fine ho dovuto scrivere qualcosa”.

Matt Ryan ha anche doppiato il personaggio nel film d’animazione

Matt Ryan ha interpretato Constantine dal 2014 e, sebbene lo show della NBC sia durato solo per 13 episodi, Ryan ha ripreso il suo ruolo in The CW’s Arrow ed è diventato una serie regolare in Legends of Tomorrow. A parte questo, Ryan è diventato doppiatore di Constantine nell’animazione e di recente ha prestato la sua voce alla Justice League Dark: Apokolips War. Diretto da Todd Phillips, Joker è interpretato da Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen. Oltre a Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham. Il film è ora disponibile su Digital HD, Blu-ray, 4K UHD e DVD.

Ricordiamo infine che Constantine è un film del 2005 diretto da Francis Lawrence, basato sulla serie di fumetti Hellblazer edita da Vertigo, etichetta della DC Comics. Ha vinto il premio ASCAP Award per le musiche. Alcune immagini del film sono state utilizzate per realizzare il video musicale della canzone Passive tratta dall’album Emotive degli A Perfect Circle.