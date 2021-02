Laurence Fishburne sarà l’Arcano della Marvel in una serie animata...

Oltre a produrre il prossimo cartone animato della Disney, Marvel’s Moon Girl e Devil Dinosaur, Laurence Fishburne avrà un ruolo ricorrente nello show come l’Arcano. La presenza di Fishburne è stata rivelata durante l’annuncio ufficiale del cast di Moon Girl, che include Diamond White come protagonista Lunella Lafayette e Fred Tatasciore come il suo animale domestico/alleato Devil Dinosaur cremisi. Sebbene non sia chiaro quanto sarà presente, Fishburne ha descritto questa versione dell’Arcano come “un imbroglione curioso e dispettoso”, dal punto di vista della personalità.

L’attore già protagonista in altre produzioni Marvel

Nei fumetti, l’Arcano è un’entità cosmica onnipotente meglio conosciuta per il suo ruolo di catalizzatore dietro l’iconico crossover Marvel Superheroes Secret Wars della Marvel. Inoltre trasporta più supereroi e supercriminali su un pianeta lontano, costringendoli a combattere l’uno con l’altro. Il suo personaggio è stato precedentemente descritto in adattamenti animati della trama di Secret Wars in Spider-Man: The Animated Series e Avengers: Secret Wars, doppiato da Earl Boen nel primo e Steven Webber nel secondo.

The Beyonder segnerà il terzo ruolo importante di Lawrence Fishburne in una produzione Marvel. Fishburne ha doppiato per la prima volta Silver Surfer nel film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer del 2007. Ha anche interpretato il ruolo del dottor Bill Foster in Ant-Man and the Wasp del 2018. Si tratta di un ex collega di Hank Pym del Project Goliath che lavorava segretamente con Ava Il fantasma di Starr (Hannah John-Kamen) su una cura per aggiustare la sua intangibilità quantistica. Ha inoltre avuto un ruolo ricorrente all’interno del DC Extended Universe come editore del Daily Planet Perry White in Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Marvel’s Moon Girl e Devil Dinosaur sono interpretati da Diamond White – che è Lunella Lafayette/Moon Girl – e Alfre Woodard (Mimi). Poi troviamo Libe Barer nei panni di Casey, Sasheer Zamata in quelli di Adria, Jermaine Fowler come James Jr., Fred Tatasciore come Devil Dinosaur, Gary Anthony Williams come Pops e Laurence Fishburne come l’Arcano. La serie sarà presentata in anteprima su Disney Channel nel 2022.