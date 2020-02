Arriva una linea di abiti da sposa ispirati alle Principesse Disney

Il sogno di migliaia e migliaia di donne e ragazze in tutto il mondo sta per realizzarsi. Disney ha infatti annunciato che presto arriverà una linea di abiti da sposa ispirati alle sue iconiche Principesse. Si tratta di una collaborazione con Allure Bridals, che sarà destinata a rendere ancora più speciali i matrimoni di tantissimi appassionate e appassionati dei Classici dello studio.

In sviluppo gli abiti da sposa per vere Principesse Disney

La collezione si intitolerà Disney Fairy Tale Weddings Collection e sarà disponibile in diverse boutique dedicate a questo tipo di abiti in tutti gli Stati Uniti e nel Nordamerica. Ben sette di questi modelli saranno un’esclusiva delle sedi di New York e Toronto dei negozi Kleinfeld Bridal.

Le principali e più note Principesse Disney saranno fonte di ispirazione per tutti questi abiti da sposa. Potete già vedere in questo articolo alcune delle bozze dei diversi modelli legati a Belle, Ariel e Tiana. Nell’annuncio si parla dell’arrivo di abiti ispirati anche a Aurora, Cenerentola, Rapunzel, Jasmine e ovviamente Biancaneve, la ‘fondatrice’ del mito delle Principesse Disney.

Attualmente non ci sono ulteriori informazioni in merito a questa collezione, ma non temete perché arriveranno presto. Allure Bridals infatti svelerà l’intero parterre di vestiti in occasione della New York Bridal Fashion Week, prevista per l’aprile 2020. Dopodiché gli abiti arriveranno nei negozi, giusto in tempo per la stagione dei matrimoni estivi.

Voi cosa ne dite? Vi piacerebbe sposarvi con un abito da vera Principessa Disney? Vi convincono questi primi sguardi ai diversi modelli della Disney Fairy Tale Weddings Collection?