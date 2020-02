Il Piccolo Yeti ora disponibile in DVD e Blu-Ray

Universal Pictures Home Entertainment ha annunciato l’arrivo de Il Piccolo Yeti in edizione Home Video Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD.

Una produzione DreamWorks Animation e Pearl Studios, Il Piccolo Yeti è una magica avventura ricca d’azione per tutta la famiglia, acclamato sia dal pubblico che dalla critica. Dopo aver conquistato la più grande apertura al botteghino dell’anno per un film d’animazione originale, il film arriva ore nelle case degli appassionati pronti ad intraprendere un fantastico viaggio.

Di seguito la sinossi ufficiale de Il piccolo Yeti:

“Questa tenera e divertente storia segue la giovane Yi dopo essersi imbattuta in un piccolo Yeti sul tetto del suo condominio a Shangai, che decide di chiamare Everest. Insieme ai suoi amici Jin e Peng e al dolce Everest intraprendono un’epica impresa per far ricongiungere la creatura magica alla sua famiglia sulla vetta più alta della Terra. Ma il trio di amici dovrà fare i conti con Mr. Burnish, un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara, una zoologa“.

Scritto e diretto da Jill Culton (Toy Story 2, Monsters & Co.) e co-diretto da Todd Wilderman (Boog & Elliot 2), il film è ora disponibile per l’Home Video in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD.

Se siete interessanti a scoprirne di più, vi invitiamo a leggere la nostra Recensione de Il Piccolo Yeti.

Contenuti speciali nei formati DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD:

2 mini film inediti

Scene Eliminate

Conosciamo il cast

La Creazione di un mito (film)

Animare Il Piccolo Yeti

E Molto Altro!