Watchmen, Regina King pronta a tornare per la seconda stagione

In attesa di sapere se HBO darà un seguito a Watchmen, l’attrice Regina King ha svelato su cosa punterebbe nell’eventuale seconda stagione. Nonostante le dichiarazioni di Damon Lindelof su Watchmen 2, che apre a una seconda stagione ma senza la sua presenza, non ci sono novità da parte dell’emittente televisiva statunitense. Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Regina King ha invece aperto ad una sua presenza qualora le condizioni le fossero congeniali.

Queste le sue parole: “Mi rivedrei totalmente in una seconda stagione, ma solo se fosse veramente brillante”. Per poi aggiungere: “Avrei bisogno di conoscere sia l’inizio e sia la fine, a differenza della prima stagione dove non sapevo quando ci sarebbe stata una fine”. Con una consapevolezza: “Mi fido totalmente di Damon Lindelof. Una parte di me, però, sente che sarebbe davvero difficile raggiungere le vette toccate dalla prima stagione”.

Ricordiamo che Watchmen è una serie televisiva statunitense creata da Damon Lindelof. Ispirata all’omonima miniserie a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons pubblicata tra il 1986 e il 1987 da DC Comics, la serie è un sequel ambientato trent’anni dopo le vicende del fumetto, incentrato sia su nuovi personaggi che su vecchi protagonisti. Il debutto della serie, 20 ottobre 2019, è stato annunciato il 3 settembre 2019. In Italia è trasmessa dal 28 ottobre 2019 su Sky Atlantic.

HBO apre ad una seconda stagione di Watchmen

HBO, in un comunicato ufficiale, apre all’eventuale seconda stagione dello show. Questo quanto emerso: “Abbiamo parlato con i produttori e deciso che ‘miniserie’ fosse la rappresentazione più accurata per lo show e ogni suo possibile futura continuazione”. Lindelof, in una precedente dichiarazione, ha comunque parlato di tempi lunghi. Le sue parole non lasciano dubbi: “Contrattualmente parlando non penso uscirà a breve. Non so quali siano le regole in questi casi, ma Regina King sta attualmente dirigendo un film e penso che io cercherò qualcos’altro da fare per il futuro prossimo”.