The Office: John Krasinski aperto alla reunion

John Krasinski non ha dimenticato il suo ruolo in The Office. Il protagonista e regista di A Quiet Place è rimasto infatti sempre molto affezionato al ruolo di Jim Halpert interpretato nella comedy NBC per tanti anni. Tanto che, nel corso di una recente intervista, ha dichiarato che sarebbe disposto ad una reunion.

“The Office ha significato tutto per me. – ha esordito l’attore – Rappresenta il mio principio e la mia fine. Sono abbastanza sicuro che alla fine della mia carriera sarò ancora conosciuto come Jim”. Per poi aggiungere: “Quella è stata la mia prima esperienza a Hollywood. Ed è stata la prima famiglia creativa che abbia mai avuto”. Arriva così la conferma: “Per certi versi, si tratterà sempre delle persone più importanti in quella che è stata la più importante esperienza della mia carriera. Quindi, se ci fosse una reunion, mi piacerebbe molto parteciparvi”.

Anche Jenna Fischer e Angela Kinsey a favore della reunion

Lo scorso dicembre Jenna Fischer e Angela Kinsey avevano commentato le voci riguardanti un possibile ritorno dello show. Entrambe risposero in maniera positiva all’eventuale reunion di The Office. Per chi non la conoscesse, The Office è una serie televisiva statunitense trasmessa dalla rete NBC, di genere comico. Gli episodi narrano le vicende di un gruppo di colleghi che lavorano nella filiale di Scranton (Pennsylvania) della Dunder Mifflin, un’azienda che si occupa della distribuzione di carta. I personaggi sono intenti a non perdere il posto, mentre sono vessati dall’umorismo goffo e fuori luogo del loro capo Michael Scott (Steve Carell).

La serie è girata come fosse un documentario, con i personaggi che si confessano come fossero in un reality show. In Italia ha debuttato su Fox il 27 marzo 2006 con le prime due stagioni, mandando in prima serata la prima e la seconda a notte fonda, mentre la terza stagione è stata trasmessa per la prima volta su Sky Uno ma venne interrotta dopo i primi venti episodi senza concluderla.