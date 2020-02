Star Wars: The Clone Wars, per la settima stagione nuove emoji di Twitter

Disney e Lucasfilm hanno lanciato alcune nuove emoji su Twitter per celebrare l’inizio della stagione 7 di Star Wars: The Clone Wars. Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Captain Rex, Mace Windu, Padme, Darth Maul, Bo Katan e Yoda ora hanno tutti le loro icone. Intanto Jamie Lovett di Comicbook.com ha rilasciato alcune dichiarazioni sul primo episodio della nuova stagione. Queste le sue parole: “Clone Wars continua a soddisfare l’idea originale di George Lucas per Star Wars, una storia come un vecchio serial fantascientifico”. Per poi aggiungere: “Inoltre, alcuni dei migliori personaggi del franchise appaiono in nello show, e questa stagione finale sembra portarlo fino alla fine”.

Star Wars: The Clone Wars è una serie animata

Le premesse di Star Wars: The Clone Wars sono ottime: “Se sei già un fan della saga, questo ritorno iniziale suggerisce un finale che mantiene la promessa di tutto ciò che è accaduto prima”. Per poi concludere: “È bello, pieno di azione e ricco di temi ed emozioni. Se non conosci la serie, dai una possibilità a questi episodi. Sono un assaggio di ciò che ti sei perso”. Ricordiamo che lo show è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica, creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation con la sua divisione Lucasfilm Animation Singapore e da Lucasfilm Ltd. In Italia è andata in onda sul canale a pagamento Cartoon Network a partire dal 13 febbraio 2009.

Ambientata nell’universo fantascientifico di Guerre stellari durante le guerre dei cloni, la serie si colloca cronologicamente tra i film prequel L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Ricoprendo un periodo di tre anni, ed è stata preceduta da un film omonimo uscito nei cinema americani il 15 agosto 2008, e in Italia il 19 settembre dello stesso anno. The Clone Wars è diventata la serie più seguita di sempre su Cartoon Network, ed è stata generalmente ben accolta dalla critica.