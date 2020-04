Cos’è successo a Lucius Malfoy, secondo il suo interprete

Alcuni giorni fa gli attori Jason Isaacs e Tom Felton si sono videochiamati condividendo la chiacchierata sui social per la gioia dei fan. È stata questa l’occasione per portare a galla una curiosità: Lucius e Draco sono rimasti in altrettanti buoni rapporti dopo I Doni della Morte? Non secondo Isaacs. Con la conclusione della saga, dopo Harry Potter e i Doni della Morte, c’è inoltre da capire che fine abbia fatto Lucius Malfoy e quale sia ora la sua vita. In soccorso ci viene l’interprete del personaggio, Jason Isaacs, che ipotizza il futuro di Malfoy.

Jason Isaacs parla del suo personaggio

Jason Isaacs non prevede nulla di buono per Malfoy senior. “Credo che in seguito Lucius sia diventato l’ombra di quello che era un tempo”, ammette. E aggiunge: “I suoi soldi lo avranno protetto, perché è così che funziona, ma credo abbia perso del tutto – se mai lo avesse avuto – il rispetto della moglie e del figlio”. Un finale dunque amaro: “La società lo avrà ostracizzato, e il risultato più probabile è che abbia trovato rifugio nella sua villa e si sia ubriacato fino a morire prima del previsto. E onestamente, è quel che si meriterebbe”.

Lucius Malfoy è nato nel 1954 ed è il figlio di Abraxas Malfoy . Sposò Narcissa Black , cugina di Sirius Black ed hanno avuto un unico figlio: Draco Malfoy . Nel romanzo Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha circa 41 anni. Come tutti i Malfoy conosciuti, è caratterizzato da capelli biondissimi e freddi occhi grigio-azzurri. Porta sempre con sé un bastone da passeggio con la testa di un serpente sul manico, nel quale è nascosta una bacchetta magica. Era un seguace di Lord Voldemort , ma lo abbandonò per paura quando questi fu sconfitto da un Harry Potter nato da appena un anno.