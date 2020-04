La Marvel ha svelato un easter egg di Avengers: Endgame che ha l’intento di omaggiare il primo film di Iron Man. Il tutto è accaduto all’interno di un thread di Twitter partito dall’account principale della Disney. La scena ci mostra i supereroi con indosso le nuove tute bianche che decidono di viaggiare nel regno quantico per trovare le Gemme dell’Infinito. La squadra, dopo aver osservato la situazione, unisce i pugni per augurarsi la buona riuscita della missione.

L’inquadratura in cui gli Avengers dispongono le braccia in cerchio prima di partire all’interno del Regno Quantico è, inoltre, un chiaro omaggio al design del reattore che manteneva in vita Tony Stark, alias Iron Man, nel primissimo film del Marvel Cinematic Universe. Lo stesso che appare al funerale dell’eroe dopo il suo sacrificio per sconfiggere definitivamente Thanos.

Svelati i diversi look di Captain Marvel

Il mese scorso Avengers: Endgame ha mostrato alcuni concept art scartati per il film. Nel particolare i diversi look per la Captain Marvel interpretata da Brie Larson. Andy Park ha condiviso attraverso Instagram dei concept art alternativi rispetto a quelli poi utilizzati per lo show. Queste le sue parole a riguardo: “Dopo aver ideato il design del costume di Captain Marvel per Avengers: Endgame, mi è stato chiesto di esplorare delle acconciature per lei”. Così ha chiesto: “Ne ho realizzate anche di più di quelle che vi sto mostrando. Quale scegliereste? Queste erano davvero divertenti”. Dalle immagini si evince come le opzioni per il look erano davvero tante.

Ricordiamo infine che Avengers: Endgame è un film del 2019 diretto da Anthony e Joe Russo. Basato sul gruppo di supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics, il film è il seguito di Avengers: Infinity War (2018) e costituisce il ventiduesimo film del Marvel Cinematic Universe. Il film ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, stabilendo numerosi record al botteghino, diventando il maggior incasso nella storia del cinema, e venendo candidato a svariati premi cinematografici, tra i quali l’Oscar ai migliori effetti speciali.