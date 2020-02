Friends: Hbo conferma ufficialmente la reunion

Dopo una estenuante trattativa, il servizio di video in streaming prossimo al lancio HBO Max ha raggiunto un accordo con gli attori di Friends. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer stanno per tornare per la produzione di uno speciale. Sarà una reunion tra colleghi e vecchi amici per ricordare e celebrare un passato glorioso.

Lo speciale sarà girato all’interno del Teatro 24 negli studi della Warner Bros. a Burbank, in California. Lo sbarco su HBO Max è previsto per maggio. Ai sei protagonisti si aggiungeranno gli ideatori della serie David Crane e Marta Kauffman e il produttore esecutivo Kevin S. Bright. La regia dello speciale è stata affidata a Ben Winston. La stessa Jennifer Aniston ha manifestato il suo entusiasmo per questa reunion pubblicando un post su Instagram.

Le parole del direttore creativo Kevin Reilly

Il direttore creativo Kevin Reilly ha rilasciato alcune dichiarazioni in un comunicato. Queste le sue parole: “Immagino si possa chiamare The One Where They All Got Back Together. Ci stiamo riunendo con David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa e Matthew per uno speciale su HBO Max che sarà proposto insieme a tutti gli episodi di Friends”. Reilly ha anche spiegato come è nato il progetto: “Presi coscienza delle potenzialità di Friends quando era nelle primissime fasi dello sviluppo, ebbi la possibilità di lavorarci alcuni anni dopo e fui felice di vederla avere successo tra il pubblico generazione dopo generazione“. L’obiettivo ora è chiaro: “Entra in un’era in cui gli amici e il pubblico si riunisce e sta insieme in tempo reale, e pensiamo che questa speciale reunion catturi quello spirito, mettendo insieme fan vecchi e nuovi”.

Friends è stata una delle serie tv più popolari di sempre, ed è andata in onda per 10 stagioni su NBC: l’ultima puntata era stata trasmessa il 6 maggio del 2004. Negli ultimi anni tutti gli episodi di Friends erano disponibili su Netflix, prima che HBO ne comprasse i diritti per trasmetterli sul nuovo HBO Max.