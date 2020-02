Disney, al Mudec di Milano in arrivo una mostra dedicata!

Presto il Mudec di Milano ospiterà una mostra tutta dedicata al mondo Disney. Intitolata ufficialmente Disney – L’arte di raccontare storie senza tempo, sarà visitabile dalla prossima primavera fino al finire dell’estate. Un’iniziativa che farà sicuramente felici tutti gli amanti di questo mondo che abitano nel capoluogo lombardo e non solo!

Arriva al Mudec di Milano una mostra dedicata al mondo Disney

Come si può intuire dal titolo, al centro di questa esposizione ci sarà il processo creativo dietro le immortali storie raccontate dallo studio. Si tratta di un percorso che non è certo semplice e richiede un lavoro di ricerca lunghissimo. Per riviverlo, saranno presenti opere originali, provenienti direttamente dagli Archivi Disney che aiutino a seguire il fil rouge che ha portato alla creazione di alcuni dei più grandi film d’animazione di sempre.

Si passa ovviamente per la ricerca fatta dagli studios sui miti antichi. Molti dei primi lungometraggi (e anche alcuni dei più recenti) si rifacevano in maniera più o meno fedele a fiabe e racconti tradizionali, che risalgono a secoli addietro. Tutto poi si sviluppava piano piano tra bozzetti, ricerche, studi e prove fino ad arrivare al prodotto definitivo.

Sarà anche un modo per analizzare l’evoluzione tecnologica del mondo dell’animazione. Gli strumenti infatti sono cambiati moltissimo nell’ultimo secolo, passando da quelli più tradizionali alle versioni più digitali.

In quest’ottica si inseriscono anche i diversi contenuti interattivi a disposizione dei visitatori. Grandi e piccini potranno mettersi alla prova con gli strumenti nel percorso espositivo. Chissà che non possa essere l’occasione di scoprire un talento nascosto per lo storytelling.

La mostra Disney – L’arte di raccontare storie senza tempo sarà al Mudec di Milano a partire dal 19 marzo prossimo, fino al 13 settembre 2020. Per maggiori informazioni su costi dei biglietti, prenotazioni e orari, vi rimandiamo al sito ufficiale del museo. Siete pronti ad andare a visitarla?