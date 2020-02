È in arrivo un prequel di Hannah Montana? Per Billy Ray Cyrus sì

A quanto pare Lizzie McGuire potrebbe non essere l’unica serie Disney Channel a ‘tornare in vita’ grazie all’avvento dello streaming. Stando ad alcuni rumor delle ultime ore infatti c’è la possibilità che anche Hannah Montana venga rivisitata, con un prequel. A confermare queste ipotesi ci sono delle dichiarazioni di Billy Ray Cyrus, membro del cast nella versione originale dello show.

Hannah Montana, il prequel si farà? Parla Billy Ray Cyrus

Lo show ha lanciato Destiny Hope Cyrus alias Miley Cyrus nel jetset americano, diventando una delle stelle più note del mondo della musica e dello spettacolo. Billy Ray, anche lui cantante, noto soprattutto all’inizio degli anni ’90, è suo padre, nella vita così come nella serie TV. Proprio lui come dicevamo ha parlato della possibilità di questo nuovo progetto, dichiarando:

“Stanno parlando della possibilità di fare un prequel, che fosse per me, farei immediatamente, anche solo perché mi darebbe la possibilità di rifare il mio mullet. Penso che ci sia una storia intera nel percorso che ha portato Miley a diventare Hannah Montana“.

A giudicare dalle sue parole insomma, tutto è ancora alle fasi iniziali. Tuttavia non sarebbe la prima volta che queste discussioni iniziali trapelate si traducono poi in progetti concreti.

Cyrus ha parlato anche del momento in cui era in trattative per la serie originale, svelando che nonostante la grande fiducia in essa (o forse proprio per questo) avrebbe voluto rinunciare al suo ruolo:

“Mi avevano coinvolto come suo padre e io ho detto: ‘Dovrebbero prendere un vero attore. Non voglio incasinare questo show. Dovrebbero prendere un vero attore per interpretare suo padre, perché questo è un grande script e un grande concept. Farà davvero diventare grande Miley. Sarà una cosa enorme’“.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo progetto legato a questo show? Sareste curiosi di scoprire il passato di Hannah Montana in un prequel?