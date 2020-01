Baby Yoda: quanto costa quello usato sul set di The Mandalorian?

Vi siete mai chiesti quanto costi il pupazzo di Baby Yoda utilizzato per le riprese di The Mandalorian? Adam Pally, un attore che ha partecipato all’ultimo episodio della serie, rivela il costo dell’animatronic. Attenzione però: l’articolo contiene spoiler sull’ultima puntata.

Baby Yoda: un costo esorbitante

Se non avete avuto occasione di vedere The Mandalorian e avete intenzione di farlo quando Disney+ sarà disponibile nel nostro paese, non proseguite la lettura. In questo articolo dovremo fare per forza alcuni spoiler sull’ultimo episodio della serie. Detto questo, se volete sapere quanto è costato, continuate pure a leggere.

Baby Yoda è stato come una bomba che ha riacceso il fandom di di Star Wars in un modo che la nuova trilogia Disney non è riuscita a fare. Internet è impazzito per il piccolo personaggio che in poco tempo è diventato un apprezzatissimo meme. Anche Adam Driver, l’attore che interpreta Kylo Ren nella trilogia sequel, ammette la disarmante carineria di Baby Yoda ma conferma che il suo personaggio sarebbe un padre negligente.

Jon Favreau e i produttori hanno investito molte risorse per realizzare il pupazzo di Baby Yoda e ne è valsa sicuramente la pena. Ma quanto è costato? Lo rivela il commediografo Adam Pally, che nell’ultima puntata ha interpretato uno Scout Trooper che dà un pugno alla creatura, probabilmente attirandosi l’odio eterno di buona parte di internet.

Ricordo la prima ripresa che ho fatto per dargli il pugno. Hanno interrotto le riprese e Jon, che stava guardando da un monitor nel suo ufficio, è sceso e mi ha detto: “volevo solo dirti che questo è l’eroe [il costoso pupazzo] e costa circa 5 milioni di dollari. Voglio che tu lo colpisca, ma voglio anche che tu lo sappia”.

Pally si è talmente innervosito dopo questa notizia che ha mancato di colpire il bersaglio per ben tre settimane di riprese. Comprendiamo la sua preoccupazione.