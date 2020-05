Lockdown Heroes, il portfolio di Milo Manara realizzato durante la quarantena, sarà in vendita in tutte le librerie. Un omaggio a tutti i lavoratori essenziali e tutte le donne che hanno continuato a lavorare durante questo periodo di difficoltà. Il ricavato dalle vendite sarà devoluto agli ospedali Luigi Sacco di Milano, il Policlinico Universitario di Padova e il Domenico Cotugno di Napoli.

Lockdown Heroes sarà in tutte le librerie il 30 luglio al prezzo di 32.00 euro e, per aiutare le vendite, Manara autograferà ogni copia pre-ordinata. L’opera sarà composta da un fascicolo, all’interno di una cartelletta, che conterrà 25 illustrazioni stampate su carta di pregio, e firmate da Manara con timbro a secco. Un’intervista del Maestro di Tito Faraci e un testo di Vincenzo Mollica completano l’opera.

Lockdown Heroes, le parole di Manara

Milo Manara ha così commentato la genesi dell’opera.

“[…] Lo sbigottimento, l’angosciosa e l’incredulità per la catastrofe che si stava profilando mi rendeva impossibile continuare il mio lavoro di routine: impossibile concentrarsi, trovare l’attenzione e la serenità necessarie. So che è successa la stessa cosa un po’ a tutti come, ad esempio, ai forti lettori che si proponevano di utilizzare l’inattività forzata per leggere migliaia di libri, ma che non riuscivano ad andare oltre le prime tre pagine del primo libro.

Ricordo che era l’otto marzo, la Giornata della donna, e cercavo di pensare ad una immagine per l’occasione, ma le notizie che arrivavano si sovrapponevano a qualunque pensiero. Medici e infermieri che tentavano di fronteggiare un virus di cui sapevano poco o nulla, spesso senza le adeguate protezioni, con le corsie che si riempivano sempre più di malati in gravi condizioni, con le strutture di terapie intensive insufficienti e la sensazione di non farcela, di essere sopraffatti. […]

Mi sono chiesto come avrei potuto essere vagamente utile, da disegnatore, e come avrei potuto esprimere gratitudine e incoraggiamento. Dopo più di cinquant’anni passati a celebrare la bellezza e la seduzione delle donne, è stato del tutto naturale celebrarne anche le altre virtù. Oltre gli operatori sanitari c’erano molte altre persone che hanno continuato a svolgere il proprio lavoro, nell’interesse di tutti, esponendosi al pericolo di contagio: cassiere dei supermercati, addette alle pulizie negli ospedali e fuori, le forze dell’ordine… Le ho disegnate una ad una, semplicemente per ringraziarle e, forse, anche un po’ sperando che ci ricorderemo di loro, quando tutto sarà finito.”

La vostra copia autografata può essere pre-ordinata al Manara Shop, oppure sul sito della Feltrinelli. La copia normale, invece, può essere pre-ordinata qui.