L’Ombra dello Scorpione: Fiona Dourif si aggiunge al cast

È in corso la produzione di un nuovo adattamento de L’Ombra dello Scorpione di Stephen King. Al cast dello show si è aggiunta anche Fiona Dourif. L’attrice ha confermatola notizia, rivelando anche il suo personaggio. Queste le parole dell’attrice a SYFY: “Sto giocando a Rat Man”. Per poi aggiunere: “Ragazzi, vi ricordate di Rat Man? Rat Man adesso è Rat Woman, il che è fantastico. Ho letto il libro e guardato la miniserie. Adoro L’Ombra dello Scorpione.”

Dourif si unisce a un cast che annovera già James Marsden, precedentemente annunciato, Amber Heard, Heather Graham, Odessa Young, Jovan Adepo, Owen Teague, Henry Zaga. Oltre a Brad William Henke, Eion Bailey, Katherine McNamara, Hamish Linklater, Greg Kinnear, Alexander Skarsgård e Whoopi Goldberg.

La mini-serie tratta dal romanzo di Stephen King

Josh Boone è lo showrunner della serie. L’Ombra dello Scorpione è la visione apocalittica di Stephen King di un mondo decimato dalla peste e coinvolto in una lotta tra il bene e il male. Il destino dell’umanità si basa sulle fragili spalle della madre Abagail di 108 anni e su una manciata di sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati in un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg, l’Uomo Oscuro.

King ,sul podcast di Post Mortem, ha condiviso il suo pensiero sullo showrunner. Queste le parole: “Mi piace il lavoro di Josh Boone, in realtà ho lavorato con lui sul suo primo lungometraggio”. Per poi aggiungere: “Mi piace la sua ambizione per L’Ombra dello Scorpione”. Ricordiamo che L’ombra dello scorpione (The Stand) è un romanzo post apocalittico scritto da Stephen King pubblicato nel 1978. Il romanzo sviluppa l’ambientazione già presente nel racconto Risacca notturna e presenta per la prima volta l’antagonista per eccellenza di King, Randall Flagg, che apparirà anche in Gli occhi del drago e nella saga della Torre Nera.