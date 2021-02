Luca: ecco il trailer del film Disney e Pixar dal sapore italiano

Disney e Pixar mostrano il primo teaser trailer di Luca, il film d’animazione ambientato sulla Riviera ligure. Diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren, il film arriva quest’estate. Le emozioni Pixar si fondono con la bellezza costiera delle Cinque Terre, in questo film animato dal sapore italiano.

Luca: ecco il trailer del film Disney Pixar

Una splendida città di mare nella Riviera italiana. Un protagonista, Luca, giovane e immediatamente simpatico. Un’estate fra gelati, pasta e corse sullo scooter. Luca condivide un’avventura unica con il suo nuovo migliore amico, che lo fa crescere e provare nuove emozioni. Ma tutto questo quadro idilliaco è minacciato da un segreto che alberga nel profondo dei mari. Cosa nasconde la superficie dell’acqua?

Una storia italiana

Il regista, Enrico Casarosa, arriva a New York a 20 per studiare animazione presso la School of Visual Arts and llustration del Fashion Institute of Technology. Ma non dimentica le sue origini genovesi. E dopo aver fatto da storyboard artist per L’era glaciale e Robots arriva alla Pixar per Cars, Ratatouille e Up. Nel 2011 il debutto alla regia per La Luna, cortometraggio distribuito nelle sale prima di Brave che vale una nomination all’Oscar. Ma il suo primo cortometraggio alla regia lo riporta in Italia.

“Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca“, racconta il regista Enrico Casarosa. “Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.

Il film arriva nelle sale americane il 18 giugno 2021. Anche da noi arriva d’estate ma Disney e Pixar devono ancora decidere la modalità: bisogna aspettare di sapere se apriranno i cinema oppure se pensare a un’uscita su Disney+. Oggi oltre al trailer è uscito anche il poster ufficiale, come vi abbiamo raccontato qui.