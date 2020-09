J.J. Abrams sta lavorando su Constantine e Zatanna?

Sembra che J.J. Abrams possa essere improvvisamente uno dei creativi più impegnati nella famiglia WarnerMedia. Il regista e il suo team di Bad Robot stanno sviluppando attualmente una serie Justice League Dark per HBO Max. La serie sarà incentrata su un gruppo di eroi dediti al soprannaturale. Tra questi Swamp Thing, L’Incantatrice, Deadman, Constantine e Zatanna, ma non è ancora stata rilasciata alcuna informazione riguardo al casting. Ora arriva la notizia di due dei presunti spin-off in cantiere: Zatanna e Constantine.

Zatanna è apparsa in Smallville

Una versione di Constantine attualmente appare nell”Arrowverse di The CW interpretato da Matt Ryan, mentre Zatanna è apparsa l’ultima volta in live-action, con piccole parti, in Smallville. Il DC Multiverse è in pieno svolgimento e non si sa quale potrebbe essere la versione dei personaggi. Sebbene sia stato rivelato poco, si potrebbe pensare che J.J. Abrams vorrà una nuova interpretazione della narrazione.

Negli ultimi tempi ci sono state speculazioni sostanziali sul fatto che la Warner Brothers potesse in qualche modo attirare Keanu Reeves per riprendere il ruolo che aveva interpretato durante Constantine del 2005. Abrams e Bad Robot hanno attualmente un primo accordo con WarnerMedia, qualcosa che, secondo quanto riferito, ha fruttato al regista fino a $ 250 milioni. Nell’annuncio iniziale di Justice League Dark di Bad Robot, i dirigenti dello studio hanno confermato che era solo la punta dell’iceberg per il creatore e il suo team.